Συνάντηση Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15/4, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κόστα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

A special thank you to Prime Minister @kmitsotakis and the Hellenic Air Force 🇬🇷 for facilitating my trip to the Gulf. True Team Europe spirit!



Σας ευχαριστώ πολύ! pic.twitter.com/90JNaUfhlz — António Costa (@eucopresident) April 15, 2026

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

Νέες αποκαλύψεις για πτυχίο Λαζαρίδη: To Southeastern College δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει ούτε βεβαίωση σπουδών

Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε



Ο Ανδρουλάκης πρότεινε στον Κακλαμάνη να αναβληθεί η προ ημερησίας λόγω Μυλωνάκη: Θα γίνει κανονικά, είπε ο Μητσοτάκης



