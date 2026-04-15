Βρετανία: Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον απελευθέρωσε στη θάλασσα – Αποδείχτηκε ότι ήταν κατοικίδιο του ιδιοκτήτη (video)

Μία παρορμητική κίνηση έκανε μία ακτιβίστρια στο Γουέιμουθ της Βρετανίας η οποία εισέβαλε σε εστιατόριο και άρπαξε έναν αστακό από ενυδρείο για να τον σώσει, πιστεύοντας ότι προοριζόταν για κατανάλωση.

Βέβαια η ακτιβίστρια δεν είχε όλες τις πληροφορίες σωστές αφού αποδείχτηκε ότι ο αστακός δεν θα σερβιρόταν στο μαγαζί στη Βρετανία αλλά αποτελούσε κατοικίδιο του ιδιοκτήτη.

Η 47χρονη Έμμα Σμαρτ καταγράφηκε σε βίντεο τον Απρίλιο του 2025 να εισβάλλει στο εστιατόριο «Catch at the Old Fish Market», στο Ντόρσετ, και να τρέχει απευθείας προς το ενυδρείο όπου φυλασσόταν ο αστακός, σύμφωνα με την Daily Mail.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να την αποτρέψουν, η ακτιβίστρια έβαλε το χέρι της μέσα στη δεξαμενή, άρπαξε το ζώο και ξέφυγε κατευθυνόμενη προς το κοντινό λιμάνι, όπου και τον απελευθέρωσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστακός ανήκε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Άντονι Κούπερ, επί περίπου δυόμισι χρόνια και χρησιμοποιούνταν για την ενημέρωση παιδιών σχετικά με τη θαλάσσια ζωή.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι ενήργησε παρορμητικά, καθώς πίστεψε ότι το ζώο θα κατέληγε στο πιάτο πελατών.

Το Δικαστήριο του Μπόρνμουθ έκρινε ότι η πράξη της ήταν «βαθιά λανθασμένη», επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση του αστακού στο λιμάνι ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Στη Σμαρτ επιβλήθηκε περιοριστικός όρος διάρκειας τριών ετών, που της απαγορεύει να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το εστιατόριο ή το προσωπικό του.

Σύμφωνα με την Daily Mail αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ακτιβίστρια απασχολεί τις αρχές.

Στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στο ίδιο εστιατόριο, όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον του γνωστού φυσιοδίφη Ντέιβιντ Ατένμπορο, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είχε επίσης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών το 2021 για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις της οργάνωσης Insulate Britain.

Διαβάστε επίσης

