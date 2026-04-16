Αυστραλία: Φάλαινα 12 τόνων εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά – Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας νεαρής φάλαινας που εγκλωβίστηκε για περίπου 24 ώρες σε ρηχά νερά κοντά στις εκβολές της λίμνης Ουάλις, στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.
Το θαλάσσιο θηλαστικό, βάρους περίπου 12 τόνων, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/4) να κινείται κάτω από τη γέφυρα Φόρστερ – Τανκάρι, πριν παγιδευτεί σε σημείο με πολύ ρηχά νερά και άμμο, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει προς την ανοιχτή θάλασσα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές ομάδες διάσωσης θαλάσσιων ζώων, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και εθελοντές.
Αρχικά έγινε προσπάθεια η φάλαινα να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Ωστόσο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί ιμάντες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κάτω από τα πτερύγια του ζώου και συνδέθηκαν με σκάφος, ώστε να μετακινηθεί με ασφάλεια.
Παρά τις δυσκολίες, καθώς σε κάποια φάση εγκλωβίστηκε εκ νέου σε άλλο ρηχό σημείο, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
Η φάλαινα απελευθερώθηκε και συνοδεύτηκε από σκάφη μέχρι να κατευθυνθεί προς βαθύτερα νερά και την ανοιχτή θάλασσα.
