ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:02
Κεφαλονιά: Επίθεση της μητέρας του αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτούς σε τηλεοπτικό συνεργείο – «Θα στη σπάσω» (Video)

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Κεφαλονιά, όταν η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς ήρθε αντιμέτωπη με τηλεοπτικό συνεργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, όπου βρέθηκε η γυναίκα, και εντοπίστηκε από την κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του AΝΤ1.

Κατά την προσέγγισή της από δημοσιογράφο και εικονολήπτη, οι οποίοι επιχείρησαν να αποσπάσουν μια δήλωση σχετικά με την κατάσταση του γιου της, η αντίδραση της μητέρας του 26χρονου ήταν εκρηκτική.

«Αν κάνεις κανένα λάθος και με πάρεις, θα γίνει της Πόπης!», προειδοποίησε τη δημοσιογράφο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα, ενώ στη συνέχεια απείλησε πως θα σπάσει την κάμερα εάν συνεχίσουν να την καταγράφουν.

«Κλείσ’ το γιατί θα στη σπάσω. Προσέχετε γιατί και η… τα ίδια έκανε. Όλο μ… είσαστε. Είπα, θα δώσω κατάθεση όταν θέλω εγώ», είπε χαρακτηριστικά και η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κατάθεσή του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 26χρονος παραδέχθηκε πως ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες που καταναλώθηκαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου το μοιραίο βράδυ, όπου βρισκόταν μαζί με τη 19χρονη Μυρτώ.

