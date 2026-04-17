Μήνυμα Αούν στο Ισραήλ: «Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε κόκκο άμμου από την πατρίδα μας»

Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συμφωνία που να υπονομεύει τα εθνικά δικαιώματα της χώρας ή να συνεπάγεται παραχώρηση εδάφους.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία που να θίγει τα εθνικά μας δικαιώματα, να υπονομεύει την αξιοπρέπεια του ανθεκτικού λαού μας ή να παραχωρεί έστω και έναν κόκκο άμμου από αυτή την πατρίδα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο σαφής και διακηρυγμένος στόχος μας είναι να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της γης και του λαού μας, να επιτευχθεί η αποχώρηση του Ισραήλ, να επεκταθεί η εξουσία του κράτους σε ολόκληρη την επικράτειά του αποκλειστικά με τις δικές του δυνάμεις, να διασφαλιστεί η επιστροφή των κρατουμένων και να επιστρέψει ο λαός μας στα σπίτια και τα χωριά του» υπογραμμίζει.

