Χωρίς στρατεύματα η απομάκρυνση του ιρανικού ουρανίου, λέει ο Τραμπ – Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί μεταφοράς του στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα» και ότι η Τεχεράνη θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από τα εδάφη της, χωρίς να απαιτηθεί ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κοινού με τους Ιρανούς, σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν προβλέπεται στρατιωτική παρουσία στο έδαφος.

«Όχι, όχι στρατεύματα. Θα πάμε μαζί τους να το πάρουμε και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το κάνουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για σύγκρουση όταν υπάρχει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ: «Οι δικοί μας άνθρωποι, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν και στη συνέχεια θα το φέρουμε στις ΗΠΑ».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί να διακόψει την υποστήριξή της προς οργανώσεις που ο ίδιος χαρακτήρισε «τρομοκρατικές», αναφερόμενος συγκεκριμένα στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ σημείωσε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι προγραμματισμένες για το σαββατοκύριακο, ενώ ξεκαθάρισε εκ νέου πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν σε ισχύ «μέχρι να ολοκληρωθεί» η συμφωνία.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι το πυρηνικό υλικό παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί μεταφοράς του στο εξωτερικό.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν πρόκειται να μεταφερθεί πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τη σταθερή θέση της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

