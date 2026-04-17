Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται η Μαρέβα Μητσοτάκη με γαστρεντερικά προβλήματα

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη, μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στη Λάρισα και αφού επέστρεψε στην Αθήνα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού νοσηλεύεται με γαστρεντερικά προβλήματα και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Πρόκειται για έναν τυπικό κύκλο γαστρεντερολογικών εξετάσεων, στις οποίες πρέπει να υποβληθεί η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Μητσοτάκη είχε νιώσει πολύ μία έντονη αδιαθεσία το πρωί της Παρασκευής ενώ οδηγούσε στην εθνική οδό, ερχόμενη από Θεσσαλονίκη και χρειάστηκε να αναζητήσει βοήθεια στην ιδιωτική κλινική της Λάρισας «Ιασώ», από την οποία αποχώρησε μόλις ολοκηρώθηκαν κάποιες εξετάσεις.

