ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 18:48
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.04.2026 17:23

Ο Σχοινάς, ο σταυρός και η Α΄ Θεσσαλονίκης

18.04.2026 17:23
Λίγη Ευρώπη, λίγη αγροτική πολιτική και αρκετό… παρασκήνιο είχε η συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, οι Έλληνες ευρωβουλευτές με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως γύρω από τα μεγάλα ζητήματα του αγροτικού τομέα και –κυρίως– την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου και των Ελλήνων ευρωβουλευτών ώστε τα Ελληνικά θέματα να φτάνουν πιο δυνατά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τη Λατινοπούλου, καθώς και τους ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης και του ΚΚΕ.

Κάποια στιγμή όμως η κουβέντα ξέφυγε από τα αγροτικά και πήγε στα… εκλογικά. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, με γνωστό το σκωπτικό του ύφος, πέταξε: «Άντε τώρα, θα έχουμε λίστα στις εκλογές…». Η απάντηση του Σχοινά ήταν άμεση και προκάλεσε χαμόγελα γύρω από το τραπέζι: «Όχι τώρα που χρειάζομαι τον σταυρό…».

Η ατάκα δεν πέρασε απαρατήρητη. Για αρκετούς από τους παρευρισκόμενους ήταν σχεδόν μια έμμεση επιβεβαίωση των σεναρίων που κυκλοφορούν εδώ και καιρό, ότι ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ελληνική πολιτική σκηνή με υποψηφιότητα στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Και αν αυτό συμβεί, η μάχη στον συγκεκριμένο εκλογικό στίβο θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Σχοινάς δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός: επί χρόνια υπήρξε από τα πιο έμπειρα στελέχη των Βρυξελλών, με μακρά πορεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπος της Κομισιόν και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος με χαρτοφυλάκιο τον «Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής». Με τέτοιο Ευρωπαϊκό αποτύπωμα και –κυρίως– με την πολιτική στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πολλοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα περιοριστεί σε έναν απλό ρόλο υποψηφίου.

Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά τα «γαλάζια» της Θεσσαλονίκης, αρκετοί από τους επίδοξους υποψηφίους παρακολουθούν τις εξελίξεις με εμφανή νευρικότητα. Γιατί αν τελικά ο Σχοινάς κατέβει στην Α΄ Θεσσαλονίκης, δεν θα μπει απλώς στη μάχη του σταυρού – θα μπει για την κορυφή.

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: Ο Σάντσεθ, η επίσκεψη στη Βαρκελώνη και το ραντεβού στην Αθήνα

Παύλος Πολάκης: Το σχόλιο για την παραίτηση Λαζαρίδη, η «νίκη» και το «χαστούκι»

«Μακάριε αργείς, σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα», λέει ο Πολάκης στον Λαζαρίδη

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου – Τις εξετάζουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ για συκοφαντία» – «Η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

ΕΛΛΑΔΑ

Ακράτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην στην Άμπελο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σχοινάς, ο σταυρός και η Α΄ Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποπομπής - Οι δηλώσεις που σήμαναν το τέλος από την κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου – Τις εξετάζουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ για συκοφαντία» – «Η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

