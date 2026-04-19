ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 12:01
19.04.2026 09:35

Γερμανία: Νέα επιχείρηση διάσωσης της «Τίμι», της μεγάπτερης φάλαινας – Για εβδομάδες εγκλωβισμένη σε παράλια της Βαλτικής

Νέες προσπάθειες διάσωσης της «Τίμι», της φάλαινας που εξόκειλε στα παράλια της Βαλτικής και παραμένει εγκλωβισμένη εκεί για εβδομάδες, θα συνεχιστούν σήμερα για τέταρτη ημέρα, με την τύχη του κήτους να έχει ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στη Γερμανία.

Η μεγάπτερη φάλαινα, που βαφτίστηκε «Τίμι», περιπλανιέται εδώ και εβδομάδες στα ρηχά, σύμφωνα με εκείνους που την παρακολουθούν. Εξόκειλε στις 23 Μαρτίου και τότε ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία έλαβαν μέρος ακόμη και σκαπτικά μηχανήματα. Αφού κατάφεραν να την ξαναρίξουν στο νερό, η φάλαινα βγήκε και πάλι στην ξηρά, σε άλλα σημεία της ακτής. Ειδικοί επέλεξαν να την αφήσουν να επιστρέψει στα ανοιχτά με τις δικές της δυνάμεις. Πλέον όμως είναι πολύ αποδυναμωμένη και ο ρυθμός αναπνοής της έγινε «πολύ ακανόνιστος», είπαν ειδικοί στις αρχές Απριλίου.

Μια ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε την Πέμπτη, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες απεγκλωβισμού του κήτους.

Χθες Σάββατο, διασώστες πέρασαν όλη την ημέρα κοντά στη φάλαινα και μια πλωτή πλατφόρμα μεταφέρθηκε πιο κοντά στην «Τίμι».

Ωστόσο, η μεταφορά της στη Βόρεια Θάλασσα με ρυμουλκό δεν ήταν δυνατή.

Η κτηνίατρος Τζανίν Μπαχρ βαν-Γκέμερτ, η οποία συμμετέχει στην προσπάθεια διάσωσης, δήλωσε ότι η επιχείρηση καταγράφει πρόοδο. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη φάλαινα», είπε.

Απέρριψε κριτικές επιστημόνων και ειδικών για αυτή την νέα επιχείρηση διάσωσης. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν αυτή τη φάλαινα. Εμείς την είδαμε επί τόπου».

Επανέλαβε ότι η φάλαινα έχει «πραγματική ευκαιρία» να σωθεί.

Επιστήμονες και άλλοι ειδικοί συμφώνησαν πρόσφατα, μετά από μια εκτενή αξιολόγηση, ότι η φάλαινα χρειαζόταν ξεκούραση και ότι περαιτέρω παρεμβάσεις θα προκαλούσαν στο ζώο τεράστια βλάβη.

Την 1η Απριλίου οι γερμανικές αρχές και ειδικοί ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις προσπάθειες διάσωσης της φάλαινας λέγοντας ότι πιθανότατα είναι καταδικασμένη, σε ένα θέμα που έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στη Γερμανία.

Ειδικοί εκτίμησαν τότε ότι το κήτος έχει χάσει την ικανότητα να κινείται στο νερό. Σκοπεύουν, εφόσον πεθάνει, να τη μεταφέρουν στο ωκεανογραφικό μουσείο της περιοχής για νεκροψία-νεκροτομή.

«Αφήστε ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο», είχε πει ειδικός της οργάνωσης Sea Shepard, επιμένοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)

Πάτρα: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη Χρηστίδου – Μάνεση στην πρωινή ζώνη, ποιος πήρε την πρωτιά

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Στόχος 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032 εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

