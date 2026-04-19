ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:46
19.04.2026 13:45

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Aΐόβα – Πληροφορίες για πολλά θύματα (Video)

Photo: AP Αρχείου

Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντρο-δυτικές ΗΠΑ, έγινε γνωστό από το ίδρυμα.

«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», δηλώνει το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αστυνομία της πόλης της Αϊόβα αναφέρει ότι «πολλά θύματα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους από τους πυροβολισμούς».

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Δεν δόθηκαν αμέσως στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα ή έναν πιθανό ύποπτο.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.

