ΔΑΑ: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης και επενδύσεις 1,3 δισ. ενισχύουν το αεροδρόμιο της Αθήνας

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 το αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους πλέον δυναμικούς αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης. Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με τη ζήτηση για ταξίδια προς την ελληνική πρωτεύουσα να παραμένει ισχυρή.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρέτησε το 2025 συνολικά 164 προορισμούς σε 55 χώρες, μέσω 70 αεροπορικών εταιρειών, καταγράφοντας νέο ρεκόρ διασυνδεσιμότητας. Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με την αυξημένη τουριστική κίνηση όσο και με τη συστηματική διεύρυνση του δικτύου πτήσεων.

Η ενίσχυση της θέσης της Αθήνας αποτυπώνεται και στη διεθνή κατάταξη, όπου η πόλη ανέβηκε στη δεύτερη θέση από την 21η που κατείχε το 2019. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Γιώργος Καλλιμασιάς, βασικός στόχος παραμένει η αύξηση της αξίας του αερολιμένα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου και της προσέλκυσης νέων αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης στα 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032. Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των έργων να προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2028.

Η χρηματοδότηση έχει ήδη διασφαλιστεί για τα πρώτα στάδια, μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 806 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, καθώς και μέσω προγραμματισμένης αύξησης κεφαλαίου έως 240 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το τελικό κόστος των έργων ενδέχεται να επηρεαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις και τις συνθήκες της αγοράς κατά την υλοποίηση.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η επέκταση του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού. Οι μελέτες προβλέπουν αύξηση των εγκαταστάσεων κατά περίπου 150.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή κατά 68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους. Με την ολοκλήρωση των έργων, θα ενισχυθούν οι υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών, οι θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και οι εμπορικοί χώροι.

Παράλληλα, προχωρά διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση των επεκτάσεων, με τη μέθοδο Early Contractor Involvement, που επιτρέπει την έγκαιρη συμμετοχή των κατασκευαστών στον σχεδιασμό, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο του κόστους. Η ανάθεση των έργων αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών, η κατασκευή νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης 3.365 θέσεων, καθώς και η ανάπτυξη νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών με 32 θέσεις. Τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το 2027.

