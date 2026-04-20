Πέθανε η María Nieves, ιστορική μορφή του αργεντίνικου tango (photos/video)

Η χορεύτρια και χορογράφος Μαρία Νιέβες, ιστορική μορφή του αργεντίνικου τανγκό, απεβίωσε χθες Κυριακή στα 91 της χρόνια, ανέφεραν πηγές του χώρου του πολιτισμού στο Μπουένος Άιρες, χωρίς να διευκρινίσουν την αιτία του θανάτου της.

Κόρη ταπεινής οικογένειας, γεννημένη στο Μπουένος Άιρες, η Μαρία Νιέβες, μαζί με τον σύντροφό της στον χορό –και για αρκετά χρόνια στη ζωή–, τον Χουάν Κάρλος Κόπες, είχε σημαντική συμβολή στο να γίνει γνωστό το αργεντίνικο ταγκό σε όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς κι ανεβάζοντας παραστάσεις.

Siempre en nuestros corazones María Nieves Rego. pic.twitter.com/9FN0wPc6hu — La 2×4 (@la2x4) April 19, 2026

Χόρευαν από τα χρόνια του 1950 με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, που πέθανε το 2021, εξαιτίας της COVID-19. Ήταν ανδρόγυνο από το 1964 ως το 1973, πάντως συνέχισαν να είναι ζευγάρι στον χορό μέχρι το 1997.

Εκείνη θα έλεγε αργότερα, μισοαστεία-μισοσοβαρά, ότι το μίσος ανάμεσά τους τη βοήθησε να βελτιωθεί στην τέχνη της.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Αργεντινής Λεονάρδο Σιφέλι απέτισε φόρο τιμής στη «μορφή εκ των ων ουκ άνευ» του αργεντίνικου ταγκό και «πρεσβεύτρια» της χώρας «στον κόσμο».

Lamento profundamente el fallecimiento de María Nieves, una figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación reconocemos en ella a una artista fundamental, cuyo talento, carácter y dedicación… — Leonardo Cifelli (@leocifelli) April 19, 2026

Η διαδρομή της την οδήγησε από τις «συνοικιακές ‘μιλόνγκας’» (συχνά υπαίθριες αίθουσες χορού) σε «διεθνείς σκηνές» και στην «κατάκτηση θεάτρων από το Μπρόντγουεϊ ως το Παρίσι και το Τόκιο», σημείωσε η ένωση ηθοποιών της Αργεντινής, τιμώντας το «ιστορικό ζευγάρι» που έφερε «επανάσταση» στο ταγκό.

Adiós a María Nieves, ícono de la danza en el tango

Με τον Χουάν Κάρλος Κόπες, η Μαρία Νιέβες δημιούργησε και πρωταγωνίστησε στο θέαμα Tango Argentino, που έκανε πρεμιέρα το 1983 στο Παρίσι και περιόδευε για μια δεκαετία σε διάφορες διεθνείς σκηνές–και στο Μπρόντγουεϊ. Αυτό ήταν το έργο που χάρισε διεθνή αναγνώριση στην καλλιτέχνιδα από το Ρίο δε λα Πλάτα που ποτέ της δεν έκανε ούτε ένα μάθημα χορού.

Murió María Nieves, el alma eterna del tango argentino 💔 Sus firuletes serán eternos.

Το μοναδικό στιλ της έχει απαθανατιστεί σε ταινίες όπως οι Assassination Tango (2003), Solamente ella (1975) και Detrás de un largo muro (1958).

