Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον «Τροχό της Τύχης» – Έκλαιγα, στενοχωριόμουν, έβγαλα ψυχοσωματικά (Video)

Τον χρόνο πίσω, στην εποχή που συμμετείχε στον «Τροχό της Τύχης» γύρισε η Τζούλια Νόβα, εξηγώντας τους λόγους που πήρε την απόφαση να μη συνεχίσει στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Καλεσμένη του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», τόνισε ότι υπήρχε μεγάλη ένταση και κακές συμπεριφορές.

«Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων. Όπως τόνισε, σήμερα θα διαχειριζόταν διαφορετικά αντίστοιχες καταστάσεις.

«Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενa γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψή μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας.

Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – «Δεν μπλέκω με τα ψιλά» (Video)

Πρωτοφανής αποθέωση για τον Akylas στη Ρουμανία – Ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία (video)

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγκίνηση για τα 4 μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική (Video)



