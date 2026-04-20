ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:10
20.04.2026 09:00

Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον «Τροχό της Τύχης» – Έκλαιγα, στενοχωριόμουν, έβγαλα ψυχοσωματικά (Video)

Τον χρόνο πίσω, στην εποχή που συμμετείχε στον «Τροχό της Τύχης» γύρισε η Τζούλια Νόβα, εξηγώντας τους λόγους που πήρε την απόφαση να μη συνεχίσει στο πλευρό του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Καλεσμένη του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», τόνισε ότι υπήρχε μεγάλη ένταση και κακές συμπεριφορές.

«Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων. Όπως τόνισε, σήμερα θα διαχειριζόταν διαφορετικά αντίστοιχες καταστάσεις.

«Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενa γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, αγαθό και καλό. Δηλαδή ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι. Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φύγουμε στις 2 το βράδυ. Άποψή μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας.

Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters»

ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένουν στην Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις λόγω πολέμου – Η «Έλλη» αντικατέστησε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

MEDIA

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

