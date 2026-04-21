«Ammos» Φοινικούντας: Άνοιξε ξανά το κάμπινγκ, ενώ η μάχη για την κληρονομιά και η δίκη για τον δολοφόνο του επιχειρηματία κρατούν ανοιχτές τις πληγές

Με φόντο μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία, το κάμπινγκ «Ammos» στη Φοινικούντα, που ανήκε στον δολοφονημένο επιχειρηματία Κώστα Τομαρά, επιχειρεί να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Επτά μήνες μετά τη διπλή δολοφονία που κόστισε τη ζωή τόσο στον ίδιο όσο και στον επιστάτη του, Βασίλη Γιαννόπουλο, οι εγκαταστάσεις άνοιξαν ξανά, με την επιχείρηση να προσπαθεί να σταθεί όρθια σε ένα περιβάλλον γεμάτο εντάσεις, νομικές εκκρεμότητες και οικογενειακές συγκρούσεις μεταξύ των κληρονόμων και διεκδικητών της περιουσίας του επιχειρηματία.

Η εικόνα στο κάμπινγκ έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τους πρώτους μήνες μετά το έγκλημα. Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών έδωσαν ξανά λειτουργικό χαρακτήρα στον χώρο, που για μεγάλο διάστημα είχε εγκαταλειφθεί. Τα χορτάρια κόπηκαν, οι εγκαταστάσεις επισκευάστηκαν, οι τοίχοι βάφτηκαν και οι κοινόχρηστοι χώροι επανήλθαν σε κατάσταση που επιτρέπει την υποδοχή επισκεπτών. Ήδη, πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι τουρίστες, κυρίως από το εξωτερικό αλλά και παλιοί θαμώνες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, αποφεύγοντας ωστόσο κάθε συζήτηση για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον χώρο.

Προσωρινό Δ.Σ.

Η επαναλειτουργία του «Ammos» γίνεται μέσα από ένα νέο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που ορίστηκε με δικαστική απόφαση. Το νέο διοικητικό σχήμα αποτελείται από συγγενικά πρόσωπα του Κώστα Τομαρά και ανθρώπους που σχετίζονται με την επιχείρηση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ένας ανιψιός, η μητέρα του προφυλακισμένου ανιψιού που κατηγορείται για τη δολοφονία του θείου του καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με την πλευρά της οικογένειας.

Πρόκειται για ένα σχήμα που καλείται να διαχειριστεί την καθημερινή λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Τομαράς κατείχε το 51% της εταιρείας που διαχειριζόταν το κάμπινγκ, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκε στον ανιψιό του, ο οποίος φέρεται ως βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία και βρίσκεται προφυλακισμένος. Ο θάνατος του ενός βασικού μετόχου και η φυλάκιση του άλλου δημιούργησαν ένα πρωτοφανές διοικητικό κενό, οδηγώντας την εταιρεία στην ανάγκη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Έτσι, με δικαστική απόφαση, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πλέον λάβει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχει αναλάβει ένας άλλος ανιψιός του Κώστα Τομαρά, ο οποίος γνώριζε σε βάθος τη λειτουργία του κάμπινγκ, καθώς για χρόνια αποτελούσε στενό συνεργάτη του. Είναι εκείνος που επιχειρεί να κρατήσει σε λειτουργία την επιχείρηση, διαχειριζόμενος πρακτικά ζητήματα, αλλά και το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα που επικρατεί.

Αγωγή κατά του ανιψιού

Την ίδια στιγμή, η πλευρά της αδερφής του Κώστα Τομαρά έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από κάθε οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με το νέο διοικητικό σχήμα. Μέσω νομικών ενεργειών, έχει κινηθεί δυναμικά, αμφισβητώντας τα κληρονομικά δικαιώματα του κατηγορούμενου ανιψιού.

Συγκεκριμένα, έχει κατατεθεί αγωγή για την κήρυξή του ως ανάξιου κληρονόμου, με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να επωφεληθεί από την περιουσία του θύματος ένα πρόσωπο που κατηγορείται για τη δολοφονία του. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί και αναμένεται να συζητηθεί εντός του έτους, ωστόσο η τελική της έκβαση συνδέεται άμεσα με την ποινική δίκη, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, με αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης, προκειμένου να μπλοκαριστεί οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την αποδοχή της κληρονομιάς ή τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στον προφυλακισμένο ανιψιό. Ήδη έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή που «παγώνει» τέτοιες κινήσεις, ενώ η κύρια συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων αναμένεται τον Μάιο.

Όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η επαναλειτουργία του κάμπινγκ δεν σηματοδοτεί και την επιστροφή στην ομαλότητα. Αντιθέτως, η επιχείρηση κινείται σε ένα περιβάλλον νομικής αβεβαιότητας, όπου κάθε απόφαση εξαρτάται από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος ανιψιός παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να υπάρχει ακόμη τελεσίδικη απόφαση, γεγονός που κρατά «ανοιχτό» το ενδεχόμενο οποιασδήποτε εξέλιξης.

Τεταμένες σχέσεις

Σαν να μην έφταναν αυτά, το εσωτερικό της οικογένειας παραμένει διχασμένο. Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών είναι τεταμένες, ενώ το παρασκήνιο συγκρούσεων που προηγήθηκε της αποχώρησης της ανιψιάς του Κώστα Τομαρά, Αμαλίας Τομαρά, από το αρχικό προσωρινό διοικητικό σχήμα του κάμπινγκ, αποτυπώνει το βάθος της κρίσης. Οι διαφωνίες για τη διαχείριση, οι καταγγελίες για χρήση εταιρικών πόρων και οι οικονομικές εκκρεμότητες οδήγησαν σε πλήρη ρήξη, με τις «γέφυρες» να έχουν πλέον καεί.

Παρά το κλίμα, η τουριστική σεζόν δεν περιμένει. Το «Ammos» καλείται να λειτουργήσει, να εξυπηρετήσει πελάτες και να διατηρήσει τη φήμη που είχε χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι επισκέπτες που επιστρέφουν φαίνεται να το κάνουν συνειδητά, επιλέγοντας να στηρίξουν τον χώρο. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι. Η εξέλιξη της ποινικής δίκης, οι αποφάσεις για την κληρονομιά και οι οριστικές διαμορφώσεις στη διοίκηση θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

