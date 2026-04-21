THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ, νέες επενδύσεις και ενίσχυση παρουσίας στις διεθνείς αγορές το 2025 και 2026

Διανομή μερίσματος ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Theon International plc στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των καθαρών κερδών και κινείται στο ανώτατο όριο του ανακοινωθέντος εύρους, αντανακλώντας, όπως επισημαίνεται, την ισχυρή επίδοση της εταιρείας κατά το 2025 και την εμπιστοσύνη της στις μελλοντικές προοπτικές. Το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 24,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τα 23,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ωστόσο το ποσό ανά μετοχή εμφανίζεται μειωμένο έναντι των 0,34 ευρώ του 2024, λόγω της έκδοσης νέων μετοχών στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2025. Η καταβολή του μερίσματος, εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 σε επιπλέον επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ στη φινλανδική Varjo Technologies Oy, στο πλαίσιο συμφωνίας μετατρέψιμου δανείου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της επένδυσης στα 10 εκατ. ευρώ. Η Varjo δραστηριοποιείται στον τομέα της εικονικής και μικτής πραγματικότητας.

Στις 8 Απριλίου 2026, η Theon International plc ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 30% στην Al Meezan Limited, μητρική της ShockEOS, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να έχει ήδη οδηγήσει σε συμφωνίες άνω των 40 εκατ. ευρώ για το σύστημα PHYLAX. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού σε επόμενο στάδιο.

Επιπλέον, από τις 23 Μαρτίου 2026, η THEON εντάχθηκε στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης Amsterdam Mid-Cap (AMX), ενισχύοντας την παρουσία της στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Τέλος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία περιλαμβάνεται στη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies των Financial Times και της Statista, ενώ προχώρησε και στο λανσάρισμα νέας εταιρικής ιστοσελίδας.

