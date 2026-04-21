…Και ξαφνικά ο Τσάφος δεν αποκλείει κατηγορηματικά μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Μια δήλωση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μικρό έστω «άνοιγμα» για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα έκανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Ν. Τσάφος ρωτήθηκε για την τιμή της βενζίνης, η οποία είναι πολύ υψηλή στη χώρα, και σημείωσε ότι «υπάρχει διαχωρισμός σε τιμή πριν και μετά το φόρο. Αυτό παίζει ρόλο. Είμαστε κάτω από το μέσο φόρο στην Ευρώπη, λόγω φόρου ανεβαίνει η τιμή. Η φορολογική πολιτική παίζει ρόλο».

Οπότε, στην εύλογη ερώτηση, αν η κυβέρνηση σκέφτεται να παρέμβει στη φορολογική πολιτική στα καύσιμα, ενδεχομένως μειώνοντας τον ΕΦΚ, ο υφΥΠΕΝ σημείωσε ότι «εμείς κινούμαστε στα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας. Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα, αν χρειαστούν». Λες;…

