Πρέσβης Ιράν στον ΟΗΕ: Έχουμε ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του ναυτικού αποκλεισμού φέρεται να έχει λάβει η Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του πρέσβη του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Ο Ιρανός διπλωμάτης ανέφερε ότι, εφόσον ισχύσει κάτι τέτοιο, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων παραμένει η άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση στο προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Ιραβανί απάντησε ότι δεν διαθέτει σχετική ενημέρωση.

Ο ίδιος έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν οι ΗΠΑ επιθυμούν πολιτική λύση, το Ιράν είναι έτοιμο, αν επιθυμούν πόλεμο, είναι επίσης έτοιμο».

