Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Κοβέσι: Συνεργασία ΔΑΟΕ-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Την περαιτέρω συνεργασία της ΔΑΟΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, συζήτησαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο.

Παράλληλα, ο Χρυσοχοΐδης επανέλαβε στην Κοβέσι ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Στη διάρκεια της νέας αυτής συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η Επικεφαλής των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 της ΝΔ – «Θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή» είπε ο Καραμανλής

Πυρά Αθανασίου κατά ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας» – Χατζηβασιλείου: «Ζητώ την άρση παρά την έλλειψη αδικήματος»

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. – 300 ευρώ σε συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά