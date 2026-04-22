ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:40
22.04.2026 16:22

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Κοβέσι: Συνεργασία ΔΑΟΕ-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

xrisoxoidis_kovesi_2204_1460-820_new

Την περαιτέρω συνεργασία της ΔΑΟΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, συζήτησαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο.

Παράλληλα, ο Χρυσοχοΐδης επανέλαβε στην Κοβέσι ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Στη διάρκεια της νέας αυτής συνάντησης έγινε ένας σύντομος απολογισμός των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού και επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία, με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση σε οικονομικής φύσεως εγκλήματα.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όποιες υποθέσεις απαιτηθεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, ο Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Milan Jaron, η Επικεφαλής των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.».

ektakto
kerameos_0602_1920-1080_new
katerina-notopoulou
gerpapetritis
energy
benitez
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
MITSOTAKIS_MAXIMOU_2204
ektakto
kerameos_0602_1920-1080_new
katerina-notopoulou
