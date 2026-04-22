search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 08:20

Συντάξεις Μαΐου 2026: Αύριο (23/4) οι πρώτες πληρωμές – Στα ΑΤΜ πριν το Σαββατοκύριακο όλοι οι δικαιούχοι (video)

Διήμερο πληρωμών για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου για τους δικαιούχους όλων των Ταμείων ξεκινάει από αύριο, Πέμπτη (23/4), οι οποίες και θα ολοκληρωθούν πριν το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε δύο δόσεις, στις 23 και 24 Απριλίου.

Πιο αναλυτικά:

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Παρασκευή 24 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 27 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε, οι συντάξεις από τα πρώην Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία μισθωτών.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εισήγηση του e-ΕΦΚΑ προέβλεπε τις πληρωμές των συντάξεων τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

