ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:31
Δημοσθένης Παπαδόπουλος: «Σταμάτησα να διδάσκω, το πράγμα έχει παραγίνει με την πολιτική ορθότητα» (Videos)

Στη θέση που διεκδικεί σήμερα η πολιτική ορθότητα στην καθημερινότητα, αλλά και στα άκρα που -όπως υπογραμμίζει- κινείται αυτή, μίλησε ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι η περίοδος που βιώνουμε είναι αμήχανη και ισορροπία δεν έχει έρθει.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι σταμάτησε, πια, να διδάσκει σε σχολή υποκριτικής, καθώς λόγω πολιτικής ορθότητας, ατάκες που κάποτε προκαλούσαν γέλιο, πλέον, έφερναν καχύποπτα βλέμματα…

«Νομίζω ότι ζούμε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι λίγο αμήχανα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι άνδρες είναι περισσότερο αμήχανοι από τις γυναίκες πια, λίγο η θέση είναι ρευστή, δεν ξέρουν ποια είναι η θέση τους ακριβώς. Είναι πολύ πιο στέρεες οι γυναίκες, το διεκδίκησαν, έχουμε φτάσει όμως στο εξής.

Είναι αυτό που έλεγαν στο metoo, για παράδειγμα, ότι “ας γίνουν υπερβολικά τα πράγματα για να έρθει κάποια στιγμή να μπαλατζάρει κάπου στη μέση”. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο άκρο, σε όλα.

Είμαστε ακόμα σε ένα άκρο το οποίο αισθάνομαι ότι έχει παραγίνει. Υπήρξαν περιστατικά που το αισθάνθηκα αυτό, ακόμα υπάρχουν και τελικά φέρνει πολλά κακά αυτό το άκρο. Βέβαια, τα καλά που φέρνει ήταν πολύ σημαντικά και έπρεπε να τεθούν, αλλά φέρνει και κακά» ανέφερε αρχικά.

«Βλέπω ότι πια κάνεις ένα αστείο, βλέπεις κάτι βλέμματα να σε κοιτάνε καχύποπτα και λες “Θεέ μου, αυτό το αστείο το έκανα χρόνια και όλοι το έπαιρναν στην πλάκα”. Για παράδειγμα, δίδασκα σε σχολή υποκριτικής και από φέτος δεν διδάσκω γι’ αυτούς τους λόγους που συζητάμε, γιατί τα πράγματα έχουν παραγίνει σε όλα τα επίπεδα» τόνισε.

