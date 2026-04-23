ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:35
23.04.2026 09:33

Νέο μοντέλο ανάπτυξης εργαζομένων από την Alpha Bank με έμφαση σε δεξιότητες κινητικότητα

fragkiski melisa

Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη φύση της εργασίας, η Alpha Bank προχωρά σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσει και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της, δίνοντας έμφαση στη συνεχή εξέλιξη και την προσαρμοστικότητα.

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum XI, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Τράπεζας, ανέδειξε τις βασικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Όμιλος, με στόχο να μετατρέψει τον μετασχηματισμό σε καθημερινή εμπειρία για τους εργαζομένους.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζουν τα προγράμματα career pathing και εσωτερικής κινητικότητας, καθώς και τα στοχευμένα learning journeys και η νέα προσέγγιση στο reskilling. Όπως εξήγησε, η Τράπεζα επενδύει σε ένα δυναμικό μοντέλο διαχείρισης ταλέντου, που δεν εστιάζει πλέον μόνο στην απόδοση, αλλά κυρίως στην ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμόζονται σε ρόλους που μεταβάλλονται.

«Το ταλέντο σήμερα δεν είναι απλώς αυτός που αποδίδει καλά στον ρόλο του, αλλά εκείνος που μπορεί να αλλάζει γρήγορα, καθώς οι ρόλοι αλλάζουν επίσης με μεγάλη ταχύτητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, το reskilling αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου επανασχεδιασμού της εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια, βασίζεται σε τρεις άξονες: τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων, τη στοχευμένη εκπαίδευση και την ενίσχυση της εσωτερικής κινητικότητας. Η προσέγγιση αυτή μετατοπίζει το βάρος από τη γενική εκπαίδευση σε πιο εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ρόλου.

Η Τράπεζα υλοποιεί ήδη εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια, εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη με πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή εργασία, καθώς και προγράμματα πιστοποίησης στο change management, ενισχύοντας την ικανότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εσωτερική κινητικότητα, η οποία λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης. Μέσα από τα προγράμματα career pathing, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν νέες εμπειρίες και να εξελίσσονται εντός του οργανισμού, σε ένα περιβάλλον όπου η καριέρα δεν ακολουθεί πλέον γραμμική πορεία.

Όπως επεσήμανε η κυρία Μελίσσα, οι εργαζόμενοι μπορούν να δοκιμάζονται σε διαφορετικούς ρόλους, να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και να εξελίσσονται χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν οργανισμό.

Αναφερόμενη στη στρατηγική διαχείρισης ταλέντου, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ορίζουν, εντοπίζουν και αναπτύσσουν το ταλέντο, μετατοπίζοντας την έμφαση από την απόδοση στη δυναμική προσαρμοστικότητα.

Όπως τόνισε, το AI δεν επηρεάζει μόνο τις δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά και τη σχέση των οργανισμών με τους εργαζομένους τους. «Δεν αλλάζει απλώς τα skills που χρειάζεσαι, αλλά και το ίδιο το “συμβόλαιο” με το ταλέντο: υπόσχεσαι εξέλιξη, αξιολογείς την προσαρμοστικότητα και ανταμείβεις τη δημιουργία αξίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια θα είναι εκείνοι που μπορούν να επαναπροσδιορίζουν το ταλέντο τους με όρους προσαρμοστικότητας και να κινούνται ταχύτερα από τον ανταγωνισμό.

