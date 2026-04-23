«Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»: Επανεμφάνιση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσω ανάρτησης στα social media

Με γραπτή παρέμβαση την Πέμπτη, 23/4, επανεμφανίστηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δίνοντας έμφαση στην ενότητα που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο ίδιο μήνυμα σημειώνει πως οι αντίπαλοι της χώρας «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν», ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, ώστε να μη διαταραχθεί η εθνική συνοχή.

Ο Χαμενεΐ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν. Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι εν ζωή και σε εγρήγορση, ωστόσο δεν εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα.

