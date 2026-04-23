search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 00:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 23:02

«Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»: Επανεμφάνιση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσω ανάρτησης στα social media

23.04.2026 23:02
mojtaba-khamenei

Με γραπτή παρέμβαση την Πέμπτη, 23/4, επανεμφανίστηκε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δίνοντας έμφαση στην ενότητα που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο ίδιο μήνυμα σημειώνει πως οι αντίπαλοι της χώρας «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν», ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, ώστε να μη διαταραχθεί η εθνική συνοχή.

Ο Χαμενεΐ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν. Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι εν ζωή και σε εγρήγορση, ωστόσο δεν εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

florida-parking
ΚΟΣΜΟΣ

texniti-noimosini
ΚΟΣΜΟΣ

mitsotakis trump
ΕΛΛΑΔΑ

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

venizelos – delfoi 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kovesi_delfi_new_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

