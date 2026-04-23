Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «ξύπνιος και ενήμερος» – Τον κουράρει ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «πνευματικά οξυδερκής» και διαχειρίζεται τη χώρα μέσω ενός «συμβουλίου» έμπιστων διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με δημοσίευμα της Πέμπτης των New York Times, που επικαλείται ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια από τότε που διορίστηκε στη θέση τον Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ισχυρίστηκε νωρίτερα τον Απρίλιο ότι ο Χαμενεΐ «πιθανώς παραμορφώθηκε» στην επίθεση.

Φέρεται να λαμβάνει χειρόγραφα σημειώματα με ενημερώσεις από τον έξω κόσμο και απευθύνεται στο κοινό μέσω γραπτών δηλώσεων.

Έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων στο ένα πόδι, και αναμένεται να χρειαστεί προσθετικό μέλος. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπέστη επίσης εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χείλη του, περιορίζοντας την ικανότητά του να μιλάει, και ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, εκπαιδευμένος καρδιοχειρουργός, συμμετέχει προσωπικά στη θεραπεία του Χαμενεΐ, μαζί με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Χαμενεΐ παραμένει οξυδερκής και επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους γύρω του, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Οι στρατηγοί του IRGC «κυρίαρχη δύναμη» στη νέα δομή εξουσίας

Σύμφωνα με αναλυτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα, οι στρατηγοί του IRGC παραμένουν η «κυρίαρχη δύναμη» στο Ιράν λόγω της προσωπικής σχέσης του Χαμενεΐ μαζί τους.

Ο Ιρανός πολιτικός Αμπντολρεζά Νταβαρί, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τον Χαμενεΐ και υπηρέτησε υπό τον πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, δήλωσε στους NYT ότι η μορφή ηγεσίας του Χαμενεΐ είναι ως «διευθυντής διοικητικού συμβουλίου», διορίζοντας «μέλη του διοικητικού συμβουλίου» στα οποία εμπιστεύεται να «λάβουν όλες τις αποφάσεις».

«Οι στρατηγοί είναι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε ο Νταβαρί, περιγράφοντας το σύνολο των διοικητών του IRGC που διορίστηκαν από τον Χαμενεΐ για να διοικήσουν το Ιράν στους τομείς της άμυνας και των εξωτερικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τους NYT, η μορφή ηγεσίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαφέρει έντονα από αυτή του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε με πλήρη εξουσία πριν σκοτωθεί σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην αρχή της Επιχείρησης Roaring Lion.

