ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:21
Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

Ο Γιάννης Πάριος ολοκληρώνει τον κύκλο των εξαιρετικά επιτυχημένων εμφανίσεών του στο θέατρο Παλλάς, τη Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Μαΐου, για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες τραγούδια που αγαπήθηκαν.

Ύστερα από μια σεζόν συνεχόμενων sold out παραστάσεων, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτα επιστρέφει για δύο ακόμα βραδιές με τραγούδια από «όλη τη ζωή του» — τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και συνεχίζουν να συγκινούν.

Οι προηγούμενες συναυλίες του στο Παλλάς άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αλήθεια και μια μοναδική επικοινωνία με το κοινό που τραγουδούσε και συγκινούνταν μαζί του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική – μια αληθινή γιορτή της μουσικής και του έρωτα.

Με αποσκευές τα τραγούδια πενήντα έξι χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας, θα ερωτευτούμε, θα ονειρευτούμε, θα νοσταλγήσουμε αλλά και θα γλεντήσουμε με τα διαχρονικά νησιώτικα που όλοι αγαπήσαμε.

INFO:
Γιάννης Πάριος «Όλη η ζωή μου»
Θέατρο Παλλάς
Πέμπτη 21 & Παρασκευή22 Μαΐου
Ώρα έναρξης 21:00

Προπώληση εδώ

