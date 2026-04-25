Τουρισμός: Ανθεκτικότητα, υπεραξία και νέες προκλήσεις μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, αλλά και οι συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι ο τουρισμός παραμένει ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο δεν μπορεί να στηρίζεται πλέον μόνο στη φυσική δυναμική της χώρας.

Η Αγάπη Σμπώκου, CEO της PHĀEA και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, τόνισε ότι ο κλάδος βρίσκεται τα τελευταία 15 χρόνια σε ένα παρατεταμένο «stress test», καθώς η οικονομική κρίση, η πανδημία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιματική κρίση διαδέχονται η μία την άλλη. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η διαχείριση μεμονωμένων κρίσεων, αλλά η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών μέσα από οργανωμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πέτυχε μία από τις ταχύτερες επιστροφές στην κανονικότητα μετά την πανδημία, χάρη και στη συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων. Ως παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης ανέφερε τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις εκκενώσεις ξενοδοχείων στη Ρόδο λόγω πυρκαγιών, που –όπως είπε– έστειλαν θετικό μήνυμα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να προστατευθεί το ελληνικό τουριστικό «success story» με περισσότερα δεδομένα, στρατηγική και επενδύσεις στην ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την κ. Σμπώκου, η Ελλάδα πρέπει να δώσει έμφαση στην υπεραξία και όχι μόνο στον αριθμό αφίξεων, αναδεικνύοντας λιγότερο προβεβλημένες πλευρές της, όπως τα βουνά, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η γαστρονομία.

Ο Andrew Mueller από το Monocle στάθηκε στον ρόλο των ΜΜΕ και των social media στη διαμόρφωση της εικόνας ενός προορισμού, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Όπως επισήμανε, η πληροφόρηση μπορεί να λειτουργήσει είτε ενισχυτικά είτε αποσταθεροποιητικά, ενώ η Ελλάδα διαθέτει πολλά από όσα αναζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, αρκεί να αποφύγει τις παγίδες του υπερτουρισμού.

Από την πλευρά του, ο Jeff Schlegelmilch του Πανεπιστημίου Columbia υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό και απαιτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Έφερε ως παράδειγμα το κλείσιμο της Ακρόπολης λόγω καύσωνα, αλλά και τις πιέσεις σε νερό και ηλεκτροδότηση σε τουριστικές περιοχές.

Το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν σαφές: ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει την αντοχή του, όμως η επόμενη ημέρα απαιτεί σχέδιο, υποδομές, αξιοποίηση δεδομένων και στρατηγική προβολή, ώστε η επιτυχία να μην εξαντληθεί στις αφίξεις, αλλά να μετατραπεί σε διατηρήσιμη αξία για τη χώρα.

Μ. Σχοινάς: «Το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής δεν έχει γραφτεί ακόμα»

Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν επιδεινωθεί η κρίση, με έμφαση στη δημοσιονομική ισορροπία και ευρωπαϊκή στρατηγική

Μ. Σάλλας: Πληθωρισμός στο 5% αν το πετρέλαιο μείνει στα 100 δολάρια, πιέσεις σε ανάπτυξη