ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:04
Ισχυρή ανάπτυξη για τη Lavipharm με ώθηση από εξαγορές διεθνείς συμφωνίες και νέα προϊόντα

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές παρουσίασε η Lavipharm, κατά την ετήσια ενημέρωση αναλυτών που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διοίκηση της εταιρείας έκανε λόγο για περίοδο υψηλής ανάπτυξης, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ωστόσο, πίσω από τους ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης, η αγορά παρακολουθεί με προσοχή τη διατηρησιμότητα αυτής της πορείας, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν σαφή βελτίωση: οι πωλήσεις ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 49%, φτάνοντας τα 15,47 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων, που υπερδιπλασιάστηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ. Παρά τη θετική εικόνα, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται σε έκτακτο φορολογικό όφελος της προηγούμενης χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς πιο αποδοτικούς τομείς, με τη λειτουργική κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τις πωλήσεις. Η Lavipharm κατέγραψε ανάπτυξη 28,2% στην εξωνοσοκομειακή αγορά, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του μέσου όρου του κλάδου, ενώ ενίσχυσε τη θέση της στην κατάταξη της αγοράς.

Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη φαίνεται να διαδραματίζει και η φαρμακευτική κάνναβη, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται στα 8,7 εκατ. ευρώ από μόλις 545 χιλ. ευρώ το 2024. Αν και η δυναμική είναι εμφανής, το συγκεκριμένο πεδίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ζήτησης.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί και η πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®, η οποία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τα έσοδα της εταιρείας και να διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία σε 24 χώρες. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων έως και 60% και σε βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας, αν και η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από την ομαλή ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Για το 2026, η Lavipharm θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, που ήδη αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές μέσω συνεργασιών. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα λανσαρίσματα στην ελληνική αγορά, σε κατηγορίες όπως το καρδιομεταβολικό και η οστεοπόρωση.

Συνολικά, η εικόνα που παρουσιάστηκε είναι αυτή μιας εταιρείας που επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας σε προϊόντα και αγορές με υψηλότερα περιθώρια. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η συνέχιση αυτής της δυναμικής σε ένα περιβάλλον που απαιτεί σταθερότητα, προσαρμοστικότητα και συνεχή πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες.

