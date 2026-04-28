ΠΑΣΟΚ για την επιστολή των «πέντε»: Ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ την ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία ασκούν κριτική στο επιτελικό κράτος, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι «ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία».

Αναλυτικά, ο Κ. Τσουκαλάς δήλωσε:

Σε επιστολή τους η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Τα Νέα» οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ασκούν δριμεία κριτική στο επιτελικό κράτος αναφέροντας πως «γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία» και πως ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος στην πορεία προκάλεσε «υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες».

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία.

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί άμεσα μια δημοκρατική επανεκκίνηση δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην ορμπανοποιήση.

