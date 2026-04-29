ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 09:08
29.04.2026 08:01

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: «Υπάρχουν κενά ασφαλείας στα δικαστήρια, χρόνια τα λέμε, δεν ασχολείται κανείς» (Video)

29.04.2026 08:01
Για υπαρκτά κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και για κάποιους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή την εισβολή του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκάρεως και τον τραυματισμό με πυροβολισμούς πέντε ανθρώπων, ευτυχώς ελαφρά.

Μιλώντας στο Action24, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν κενά ασφαλείας, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα x-ray και προσωπικό το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Πολύ κακώς μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο», λέγοντας ότι ο ηλικιωμένος «ήταν σχιζοφρενής και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Μπήκε στον ΕΦΚΑ που υπάρχει σεκιουριτάς, δεν τον είδε, δεν τον έλεγξε. Μπήκε μέσα, τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι, έφυγε από εκεί, πήγε από εκεί με ταξί στο Ειρηνοδικείο».

«Βεβαίως υπάρχουν κενά ασφαλείας στα δικαστήρια, χρόνια τα λέμε, δεν ασχολείται κανείς», επισήμανε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «καθένας όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει τη δουλειά του», αλλά και υπογραμμίζοντας ότι οι ευθύνες είναι επιμερισμένες. Όσον αφορά, δε, στην αντίδραση της αστυνομίας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωτερικού ελέγχου, λέγοντας ότι «αν πραγματικά καθυστέρησε θα το δούμε».

Πάντως, απαντώντας στις πολιτικές αντιδράσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι «επειδή διαβάζω και κάποιες ανακοινώσεις κομμάτων κ.λπ. Προσοχή. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια. Αλλά δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας».

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 09:07
BUSINESS

Νέα συλλογή DURSS26 επενδύει σε διαχρονικό στιλ, φυσικά υλικά και σύγχρονη καθημερινή αισθητική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τον λογαριασμό καθώς τέσσερα στα δέκα ευρώ χάνονται σε φόρους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται και νέες «μπαλωθιές» από βουλευτές της ΝΔ

