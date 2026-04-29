Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση για τις αιτήσεις έως τις 3 Μαΐου – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

Και επισήμως νέα παράταση έως την Κυριακή 3 Μαΐου πήρε το το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, η απόφαση πάρθηκε «λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων».

Η αλήθεια είναι όμως πως η πλατφόρμα συνεχίζει να κινείται σε… πολύ χαμηλές πτήσεις, παρουσιάζοντας συνεχώς προβλήματα, με τα παράπονα όσων επιχειρούν να κάνουν αίτηση να μην έχουν σταματημό.

Χθες (28/4) κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ , οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της , οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια

Η μοριοδότηση προκύπτει από:

1. Εισόδημα (το πιο καθοριστικό κριτήριο)

Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια:

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Παιδιά

Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια

Δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%)

Δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Προηγούμενη συμμετοχή

Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).

Πώς θα κάνετε αίτηση

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Συμμετοχή και διανυκτερεύσεις

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να κλείσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15/12/2026 έως 14/01/2027) και του Πάσχα (23/04/2027 έως 09/05/2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προβλέπει 50% επιδότηση ακτοπλοϊκών για όλους, 100% για ΑμεΑ Ιδιωτική συμμετοχή:

περίπου 25% της τιμής εισιτηρίου

0% για ΑμεΑ

Το πρόγραμμα δεν αφορά όσους είχαν ήδη επιλεγεί στον Κοινωνικό Τουρισμό της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν έκαναν χρήση του voucher. Εξαιρέσεις υπάρχουν για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και σε συνεχόμενες περιόδους.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21/4/2026 έως τις 10/5/2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

