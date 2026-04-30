Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

Στο κενό πέφτουν οι διπλωματικές διεργασίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να δηλώνει ότι «ένα νέο κεφάλαιο» ανοίγει στον Περσικό Κόλπο, μετά την «επαίσχυντη αποτυχία» των ΗΠΑ στην περιοχή. Στα σχέδια της CENTCOM για σύντομα κύματα επίθεσης, η Τεχεράνη απαντά με απειλές για οδυνηρά πλήγματα, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει παράλληλα το ενδεχόμενο παράτασης του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, έχοντας ως στόχο την οικονομική πίεση και τον διχασμό στο Ιράν, που θα φέρουν ξανά την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε μήνυμά του με αφορμή την εθνική εορτή της Ημέρας του Περσικού Κόλπου, κατά την οποία γιορτάζεται ο διωγμός των πορτογαλικών δυνάμεων από τα Στενά του Ορμούζ το 1622, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο» στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω αυτού που χαρακτηρίζει «ντροπιαστική αποτυχία» των ΗΠΑ.

A new chapter for the Persian Gulf and the Strait of Hormuz is unfolding. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

«Σήμερα, δύο μήνες μετά την μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετικότητα στον κόσμο στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία της Αμερικής στο δικό της σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο διαμορφώνεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής του Περσικού Κόλπου και θα θέσει τέλος στην εκμετάλλευση αυτής της θαλάσσιας οδού από τον εχθρό», προσθέτει σημειώνοντας ότι οι νέοι κανονισμοί θα φέρουν ευημερία και πρόοδο σε όλα τα έθνη της περιοχής.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς τόνιζει πως είναι «τα κύρια αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή, ενώ οι αδύναμες βάσεις των ΗΠΑ στερούνται της ανθεκτικότητας και της ικανότητας να διασφαλίσουν ακόμη και τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να προσφέρουν οποιαδήποτε ελπίδα στους εξαρτώμενους από τις ΗΠΑ και στους θαυμαστές των ΗΠΑ στην περιοχή».

The US’s flimsy bases lack the resilience and capability even to ensure their own security, let alone provide any hope for US's dependents and the US-worshippers in the region. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

«Με τη χάρη του Θεού, το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου, ένα μέλλον χωρίς την Αμερική, θα είναι αφιερωμένο στην πρόοδο, την ευημερία και την ευζωία των λαών της», προσθέτει.

«Οι ξένοι που από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, με απληστία σπέρνουν τη σατανική τους δράση εκεί στο γαλάζιο πέλαγος του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, δεν έχουν θέση εκεί παρά μόνο στον βυθό των υδάτων του», σημειώνει.

Those foreigners from thousands of kilometers away, who are greedily carrying out transgressions in the Persian Gulf and Sea of Oman, have no place here except at the bottom of its waters. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 30, 2026

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι Ιρανοί θα υπερασπιστούν τις «επιστημονικές, βιομηχανικές και θεμελιώδεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες — από τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία έως την πυρηνική ενέργεια και τους πυραύλους — ως εθνικό τους κεφάλαιο, και θα τις προστατεύουν όπως τα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορά τους».

Αναλυτικά το μήνυμα του Χαμενεΐ

«Μία από τις ασύγκριτες ευλογίες του Παντοδύναμου Θεού προς τα μουσουλμανικά έθνη της περιοχής μας και ειδικότερα προς τον ευγενή λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είναι το δώρο του Περσικού Κόλπου. Μια ευλογία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής υδάτινης έκτασης, καθώς έχει διαμορφώσει μέρος της ταυτότητας και του πολιτισμού μας και η οποία, εκτός από το ότι λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εθνών, έχει δημιουργήσει μίας ζωτικής σημασίας και μοναδική διαδρομή για την παγκόσμια οικονομία μέσω των Στενών του Ορμούζ και προς τη Θάλασσα του Ομάν.

Αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα έχει προκαλέσει την απληστία πολλών “κακοποιών” ανά τους αιώνες, καθώς και μια ιστορία επαναλαμβανόμενων εισβολών από ξένους Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Η ζημιά και οι πολλαπλές απειλές για τις χώρες της περιοχής δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος των σκοτεινών σχεδίων των παγκόσμιων τυράννων εναντίον των κατοίκων της περιοχής του Περσικού Κόλπου, το πιο πρόσφατο παράδειγμα των οποίων ήταν η πρόσφατη επίδειξη δύναμης από τον “Μεγάλο Σατανά”.

Ο ιρανικός λαός, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Περσικό Κόλπο, έχει κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες για την ανεξαρτησία του Περσικού Κόλπου και στην αντιμετώπιση ξένων και εισβολέων, από την εκδίωξη των Πορτογάλων και την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ, που οδήγησε στον καθορισμό της 10ης Απριλίου ως Εθνικής Ημέρας του Περσικού Κόλπου, μέχρι τον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία της Ολλανδίας και την επική αντίσταση εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η Ισλαμική Επανάσταση, το σημείο καμπής αυτών των αντιστάσεων ήταν η αποδυνάμωση των αλαζόνων της περιοχής του Περσικού Κόλπου και σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση και επιθετικότητα των παγκόσμιων τυράννων στην περιοχή και την επαίσχυντη ήττα της Αμερικής στο ίδιο της το σχέδιο, διαμορφώνεται ένα νέο κεφάλαιο για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Τις τελευταίες εξήντα ημέρες, τα έθνη της περιοχής του Περσικού Κόλπου, τα οποία για πολλά χρόνια είχαν συνηθίσει τη σιωπή και την υποταγή των ηγετών τους απέναντι σε όσους εκφοβίζουν και επιτίθενται, έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια την εξαίρετη επίδειξη αποφασιστικότητας, επαγρύπνησης και τις γενναίες προσπάθειες των ναυτικών δυνάμεων του Στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, παράλληλα με την υπερηφάνεια και την ιπποσύνη του λαού και της νεολαίας της νότιας περιοχής του αγαπημένου Ιράν στην απόρριψη της ξένης κυριαρχίας.

Σήμερα, με τη χάρη του Υψίστου Θεού και με την ευλογία του αίματος των μαρτύρων του καταπιεσμένου Τρίτου Επιβαλλόμενου Πολέμου και ιδίως του Υπέρτατου και Διορατικού Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Θεός να υψώσει την ευγενή θέση του, όχι μόνο στην παγκόσμια κοινή γνώμη και στα έθνη της περιοχής, αλλά έχει αποδειχθεί ακόμη και στους μονάρχες και τους ηγέτες των εθνών ότι η παρουσία των ξένων Αμερικανών και η δημιουργία “φωλιών” και κρησφύγετων από αυτούς στα εδάφη του Περσικού Κόλπου αποτελεί τη βασική αιτία ανασφάλειας στην περιοχή και ότι οι αδύναμες βάσεις των ΗΠΑ στερούνται της ανθεκτικότητας και της ικανότητας να διασφαλίσουν ακόμη και τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να προσφέρουν οποιαδήποτε ελπίδα στους εξαρτώμενους από τις ΗΠΑ και στους θαυμαστές των ΗΠΑ στην περιοχή».

Με τη χάρη του Θεού, το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου, ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και στην υπηρεσία της προόδου, της ευημερίας και της ευζωίας των λαών της, θα γίνει πραγματικότητα. Είμαστε “συνδεδεμένοι με κοινό πεπρωμένο” με τους γείτονές μας στα ύδατα του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν και οι ξένοι που σπέρνουν την απληστία και την καταστροφή τους από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά δεν έχουν θέση εκεί, εκτός από τον βυθό των υδάτων της. Και αυτή η αλυσίδα νικών, που έχει πραγματοποιηθεί με τη χάρη του Παντοδύναμου Θεού υπό τη σκιά των πολιτικών αντίστασης και της στρατηγικής του “Ισχυρού Ιράν”, θα προαναγγείλει μια νέα τάξη πραγμάτων για την περιοχή και τον κόσμο.

Σήμερα, η θαυματουργή αφύπνιση του ιρανικού έθνους δεν περιορίζεται πλέον στα δεκάδες εκατομμύρια των αγωνιστών που έδειξαν αυτοθυσία απένται στον σιωνισμό και την αιμοδιψή Αμερική, αλλά έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις ενωμένες τάξεις της συγκεντρωμένης ισλαμικής Ούμα. Ενενήντα εκατομμύρια περήφανοι και έντιμοι Ιρανοί συμπατριώτες, τόσο στην πατρίδα όσο και στο εξωτερικό με όλες τις ταυτότητες, τις πνευματικές και τις ανθρώπινες ικανότητές τους, επιστημονικές, βιομηχανικές και θεμελιώδεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες — από τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία έως την πυρηνική ενέργεια και τους πυραύλους — ως εθνικό τους κεφάλαιο και θα τις προστατεύουν όπως τα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορά τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ευχαριστώντας ουσιαστικά τον Θεό για την ευλογία της άσκησης ελέγχου επί των Στενών του Ορμούζ, θα εξασφαλίσει την περιοχή του Περσικού Κόλπου και θα εξαλείψει την εκμετάλλευση αυτής της θαλάσσιας οδού από τον εχθρό. Οι νέοι νομικοί κανόνες και η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα φέρουν άνεση και πρόοδο σε όλα τα έθνη της περιοχής, και τα οικονομικά οφέλη θα χαροποιήσουν τις καρδιές των λαών με την άδεια του Θεού ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στους απίστους».

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με επιστροφή σε μακρά σύγκρουση, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων

Όποια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.

Ο Μουσαβί απαντούσε σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.

Επιστρέφει στην οδό της διπλωματίας αν αλλάξει στάση η Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνομιλία με την Ιάπωνα πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επανέλθει στην οδό του διαλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αλλάξει τη στάση της.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, κάνοντας λόγο για «αμερικανική πειρατεία» εις βάρος ιρανικών πλοίων, ζητώντας να σταματήσουν και να καταδικαστούν τέτοιες πρακτικές.

Νωρίτερα, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ είναι προορισμένος να αποτύχει και απλώς θα επιδεινώσει τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (…) και προορίζεται να αποτύχει», δηλώνει ο ιρανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αφού ο Λευκός Οίκος προανήγγειλε παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες».

Η Ουάσινγκτον δεν εγκαταλείπει την ιδέα συγκρότησης συνασπισμού

Την στιγμή που οι δηλώσεις αυτές της Ουάσινγκτον προκάλεσαν αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τέτοια μέτρα αποκλεισμού «όχι μόνο δεν επιτρέπουν την βελτίωση των συνθηκών της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν πηγή έντασης και διατάραξης μακροπρόθεσμα της σταθερότητας στον Κόλπο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες της να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

Επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το δημοσίευμα αποκαλύπτει την ύπαρξη σχεδίου που ονομάζεται «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του οποίου ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλε την εφαρμογή κυρώσεων.

Δεδομένων των χθεσινών δηλώσεων αμερικανού αξιωματούχου σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να συνεχίσει τον σημερινό αποκλεισμό επί μήνες, αν παραστεί ανάγκη, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, το διπλωματικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την συλλογική μας ικανότητα για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας». Στο κείμενο κρίνεται «ουσιαστικής» σημασίας η ανάληψη συλλογικής δράσης για την «επιβολή σημαντικού τιμήματος στην παρεμπόδιση της διέλευσης από το Στενό» από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τους ευρωπαίους συμμάχους του να επέμβουν στα τέλη του Μαρτίου, για να διαμαρτυρηθεί στην συνέχεια για την άρνησή τους να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το πετρέλαιο ανέβηκε στα 125 δολάρια σήμερα μετά τις αμερικανικές δηλώσεις για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό στην ναυσιπλοΐα λόγω της εφαρμογής ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Αν και εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 13 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποφάσισαν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της κυκλοφορίας των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις απειλούν με αντίποινα, αν η Ουάσινγκτον δεν άρει τον αποκλεισμό.

«Δεν θα ανεχτούμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Αν συνεχισθεί, το Ιράν θα απαντήσει», προειδοποίησε χθες μέσω της ιρανικής τηλεόρασης ο Μόχσεν Ρεζάι, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης που ορίσθηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Προειδοποίησε επίσης κατά της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν «στην βύθιση αμερικανικών πλοίων και στην αιχμαλώτιση μεγάλου αριθμού στρατιωτών του εχθρού».

Παράλληλα, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού του Ιράν απείλησε με ανάπτυξη νεοαποκτηθέντων ναυτικών όπλων πολύ σύντομα.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Μόχσεν Πακνετζάντ υποβάθμισε από την πλευρά του τις επιπτώσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού λέγοντας ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

«Οι εργαζόμενοι στην πετρελαϊκή βιομηχανία εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία», πρόσθεσε.

