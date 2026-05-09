search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 17:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 16:48

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές σε Δ. Αχαΐα και Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

09.05.2026 16:48
nosokomeio-riou_patra_0304_1920-1080_new

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, μετά τον θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπείρωση και την επιβεβαίωση δέκα νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλείας.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό και λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί ενδεχόμενη περαιτέρω διασπορά των νοσημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrinews.gr, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΥ και των τοπικών υγειονομικών αρχών. Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της Πάτρας, ανέφερε ότι ξεκινά άμεσα διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νοσούντων.

Παράλληλα, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από τους ειδικούς, θα χορηγηθεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους καταυλισμούς εργατών γης, όπου οι υγειονομικές ομάδες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελέγχους και παρεμβάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η άμεση κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της κατάστασης, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση των περιστατικών.

Διαβάστε επίσης:

Αττική: Συνελήφθησαν 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης για απάτες – Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος

Αλεξανδρούπολη-Πύθιο: Το οδικό δίκτυο που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα – Στα 277 εκάτ. το κόστος

Λαύριο: Μίνι οπλοστάσιο σε σπίτι στο Λαύριο, χειροπέδες σε 56χρονο – Έφοδος της ΕΛΑΣ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siriza-sinedrio-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες;

metalicca 998- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Ουρές έξω από το ΟΑΚΑ – Άνοιξαν οι πύλες, όλα τα έκτακτα μέτρα

aporrimatoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα υπαλλήλου καθαριότητας – Τραυματίστηκε στην άσφαλτο

nosokomeio-riou_patra_0304_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές σε Δ. Αχαΐα και Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

6963023 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ: «Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 17:21
siriza-sinedrio-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες;

metalicca 998- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Ουρές έξω από το ΟΑΚΑ – Άνοιξαν οι πύλες, όλα τα έκτακτα μέτρα

aporrimatoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εργατικό ατύχημα υπαλλήλου καθαριότητας – Τραυματίστηκε στην άσφαλτο

1 / 3