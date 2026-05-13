Ο Μωραΐτης αποδοκιμάζει Κασσελάκη για την «επιστράτευση» της δικηγόρου Πανταζή (video) 

Η «έμπνευση» του Στέφανου Κασσελάκη να καλέσει σε διαδικτυακή εκπομπή την Βάσω Πανταζή να μιλήσει για την Δικαιοσύνη, βρέθηκε στο στόχαστρο του Νίκου Μωραΐτη.

Ο γνωστός στιχουργός κατακεραύνωσε τον πρόεδρο των Δημοκρατών, για το γεγονός ότι επέλεξε να μιλήσει για το ζήτημα μια -νομικός μεν- δικηγόρος η οποία μεταξύ άλλων υπερασπίστηκε τους Κορκονέα, Μίχο, Πισπιρίγκου, αλλά και τον Κασιδιάρη.

Του πετάει μάλιστα και… μπηχτή για την πισίνα στο πατρικό του στις Σπέτσες, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδεολόγο του ενός λεπτού»

Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

«Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Και έχει σημασία όχι για να κάνει κανείς «κακό» στο 1,5% -τι νόημα έχει πια;-, αλλά για να κατανοήσουμε τι είχαμε βάλει στον κόρφο μας…

Κάνει ο Κασσελάκης διαδικτυακή εκπομπή για τη Δικαιοσύνη.

Και ποιον καλεί, μεταξύ άλλων, στο πάνελ του; Τη Βάσω Πανταζή! Τη δικηγόρο του Ηλία Κασσιδιάρη, που είχε πει ότι η δίωξή του είναι πολιτική! Τη δικηγόρο των βιαστών του Κολωνού, που είχε πει ότι «ήταν επιλογή της 12χρονης να εκδίδεται»! Τη δικηγόρο του Κορκονέα, του δολοφόνου του Αλέξη Γρηγορόπουλου! Τη δικηγόρο που ανέλαβε και την Πισπιρίγκου, μην τυχόν και της ξεφύγει κανένα… διαμάντι.

Η Πανταζή εκπροσωπεί δύο οικογένειες των Τεμπών, αλλά ανάμεσα σε τόσους συνηγόρους συγγενών, βρήκες να καλέσεις την ποινικολόγο που αναλαμβάνει ό,τι πιο σάπιο ή φασιστικό υπάρχει στην ελληνική κοινωνία;

Τον Κασσελάκη δεν τον νοιάζουν αυτά, το έχουμε ξαναπεί. Η ιδεολογία του είναι η ιδεολογία του ενός λεπτού – από τη «σύγχρονη Αριστερά» στο Renew, από το αμεσοδημοκρατικό κόμμα στο «τους διορίζω όλους εγώ», από την Παλαιστίνη στο «βομβαρδίστε το Ιράν».

Η «ενσυναίσθηση» είναι πόζα για σέλφι, όχι αξία ώστε να κάτσει να σκεφτεί: Για στάσου, ποια καλώ; Με ποια συνομιλώ; Είμαι αρχηγός κόμματος, όχι τηλε-κονφερασιέ. Πώς δίνω βήμα στη συνήγορο των βιαστών, των δολοφόνων και των νεοναζί;

(*Αντιπαρέρχομαι το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη ξεκινά από το ίδιο σου το σπίτι, από την πισίνα που έχτισες παράνομα και δεν την γκρεμίζεις ως τα 12 (!) εκατ. ευρώ πατρικά χρέη προς το Δημόσιο που δεν πληρώνονται, δεν το καταδικάζεις και συνεχίζεις την πολυτελή ζωή σου)».

