Αιματηρή σύμπλοκή στην Αχαΐα: Τον μαχαίρωσε δύο φορές στην πλάτη και εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 35χρονο έπειτα από καβγά στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στην οδό Διάκου, όταν οι δύο άνδρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 52χρονος έβγαλε λάμα μαχαιριού και τραυμάτισε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκε η λάμα του μαχαιριού με ίχνη αίματος.

