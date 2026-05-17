Αχαΐα: Κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση με αλυσοπρίονο – Τον αφόπλισαν αστυνομικοί

Αναστάτωση προκλήθηκε, το πρωί της Κυριακής, στο Μετόχι Αχαΐας, όταν εντοπίστηκε άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και κυκλοφορούσε με ένα αλυσοπρίονο στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό κατήγγειλαν στις Αρχές κάτοικοι του χωριού.

Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον ηρεμήσουν.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για άτομο που και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία.

