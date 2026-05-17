Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία μας – Αξία έχει να την βάζουμε πάντα πρώτη

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Το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, για να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Με το My Health F1rst έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγεις το γιατρό που θέλεις και το νοσοκομείο που θέλεις.
Προσφέρεται από την Eurolife FFH, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή για ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε προσιτές τιμές. Κι αυτό καθώς εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία πρεσβεύει ως πρωταρχική αξία, να βάζουμε πάντα πρώτη την υγεία μας, γι’ αυτό και σχεδίασε το πρόγραμμα με σκοπό να δώσει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απρόοπτα περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Το My Health F1rst παρέχει τα εξής:
Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα My Health F1rst προσφέρει στους ασφαλισμένους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:
Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να τοποθετεί τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, τηρεί τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό τους και προσφέρει λύσεις για να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Μάθετε εδώ περισσότερα για όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει το My Health F1rst.
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