search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:19
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 15:46

Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία μας – Αξία έχει να την βάζουμε πάντα πρώτη

17.05.2026 15:46
asthenis-hamogelastos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, για να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Με το My Health F1rst έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγεις το γιατρό που θέλεις και το νοσοκομείο που θέλεις.

Προσφέρεται από την Eurolife FFH, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή για ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε προσιτές τιμές. Κι αυτό καθώς εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία πρεσβεύει ως πρωταρχική αξία, να βάζουμε πάντα πρώτη την υγεία μας, γι’ αυτό και σχεδίασε το πρόγραμμα με σκοπό να δώσει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απρόοπτα περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Το My Health F1rst παρέχει τα εξής:

  • Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία: απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας (σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού των 750€ ή 1.500€) και ειδικά προνόμια υγείας.
  • Το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic).
  • Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία: εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής ανάλογα με το περιστατικό, το οποίο ο ασφαλισμένος γνωρίζει από πριν για την καλύτερη οργάνωση της νοσηλείας του, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού.
  • Το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic).
  • Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα: 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή (στην περίπτωση που τα έξοδα καλυφθούν από άλλο φορέα) 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€, ή και σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα My Health F1rst προσφέρει στους ασφαλισμένους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων που προκύπτουν μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα προσιτής ασφάλισης.
  • Σημαντική μείωση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας μέσα από ειδικά προνόμια απορρόφησης απαλλαγής, σε πληθώρα συμβεβλημένων νοσοκομείων.
  • Επιπλέον μείωση ασφαλίστρου μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.
  • Δυνατότητα της εταιρείας για προκαταβολή 50% του ποσού «Οικονομικής Παροχής» σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, για ποσά Οικονομικής Παροχής από 5.000€ και άνω, κατόπιν προέγκρισης.
  • Επιπλέον παροχές όπως «Επίδομα Μητρότητας» για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη, δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας κ.ά..
  • Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να τοποθετεί τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, τηρεί τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό τους και προσφέρει λύσεις για να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Μάθετε εδώ περισσότερα για όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει το My Health F1rst.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Ορόσημο για το έργο φυσικού αερίου 560 MW στην Πολωνία με την πρώτη έναυση της μονάδας

Η Ολυμπία Οδός επεκτείνει τη χιλιομετρική χρέωση στον κόμβο Βάρδας με εκπτώσεις έως 68%

Ολοκληρώθηκε ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Ούζου Βαρβαγιάννη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

eri-ritsou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Οι αιχμές της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι

tanker-nissos-sifnos
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα στην Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - «Έστελναν μηνύματα για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:19
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

1 / 3