Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία μας – Αξία έχει να την βάζουμε πάντα πρώτη

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Το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, για να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Με το My Health F1rst έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγεις το γιατρό που θέλεις και το νοσοκομείο που θέλεις.

Προσφέρεται από την Eurolife FFH, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή για ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας σε προσιτές τιμές. Κι αυτό καθώς εδώ και πολλά χρόνια η εταιρεία πρεσβεύει ως πρωταρχική αξία, να βάζουμε πάντα πρώτη την υγεία μας, γι’ αυτό και σχεδίασε το πρόγραμμα με σκοπό να δώσει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απρόοπτα περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία. Το My Health F1rst παρέχει τα εξής:

Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία: απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας (σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού των 750€ ή 1.500€) και ειδικά προνόμια υγείας.

απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας (σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού των 750€ ή 1.500€) και ειδικά προνόμια υγείας. Το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic).

του έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic). Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία : εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής ανάλογα με το περιστατικό, το οποίο ο ασφαλισμένος γνωρίζει από πριν για την καλύτερη οργάνωση της νοσηλείας του, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού.

: εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής ανάλογα με το περιστατικό, το οποίο ο ασφαλισμένος για την καλύτερη οργάνωση της νοσηλείας του, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού. Το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic).

του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic). Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα: 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή (στην περίπτωση που τα έξοδα καλυφθούν από άλλο φορέα) 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€, ή και σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα My Health F1rst προσφέρει στους ασφαλισμένους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

Ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων που προκύπτουν μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα προσιτής ασφάλισης.

που προκύπτουν μέσα από με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα προσιτής ασφάλισης. Σημαντική μείωση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας μέσα από ειδικά προνόμια απορρόφησης απαλλαγής, σε πληθώρα συμβεβλημένων νοσοκομείων.

στις δαπάνες νοσηλείας μέσα από ειδικά προνόμια απορρόφησης απαλλαγής, σε πληθώρα συμβεβλημένων νοσοκομείων. Επιπλέον μείωση ασφαλίστρου μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN + .

μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων . Δυνατότητα της εταιρείας για προκαταβολή 50% του ποσού «Οικονομικής Παροχής» σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, για ποσά Οικονομικής Παροχής από 5.000€ και άνω, κατόπιν προέγκρισης.

σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, για ποσά Οικονομικής Παροχής από 5.000€ και άνω, κατόπιν προέγκρισης. Επιπλέον παροχές όπως «Επίδομα Μητρότητας» για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη, δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας κ.ά..

όπως «Επίδομα Μητρότητας» για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη, δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας κ.ά.. Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να τοποθετεί τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst, τηρεί τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό τους και προσφέρει λύσεις για να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Μάθετε εδώ περισσότερα για όλα όσα μπορεί να σας προσφέρει το My Health F1rst.

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