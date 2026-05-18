Αλέξης Τσίπρας: «Τώρα είναι η ώρα», στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μέσω social media ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρσυη του νέου κόμματος, το οποίο είχε προαναγγέιλει με σειρά αναρτήσεων τις τελευταίες ημέρες.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση.

τώρα είναι η ώρα. pic.twitter.com/glgqSsKLlO — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 18, 2026

Το post συνοδεύεται από βίντεο AI, όπου εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα στο ΟΑΚΑ, που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες με χρώματα που παραπέμπουν στην Εθνική.

Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5, «αποκαλύπτοντας» έτσι την πολυαναμενόμενη ημερομηνία.

Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή έκανε ακόμα μια ανάρτηση που έγραφε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό δρομολογεί εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

