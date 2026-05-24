ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 20:09
Εuroleague Final 4: Έξι συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών έξω από το γήπεδο

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το ΟΑΚΑ, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο τελικός της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια των προελέγχων που πραγματοποιήθηκαν περιμετρικά του γηπέδου, σημειώθηκαν έξι συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και μία ακόμη για κατοχή καπνογόνου.

Παρά τα μεμονωμένα περιστατικά, η εικόνα που επικρατεί έως τώρα είναι ήρεμη, με την προσέλευση των φιλάθλων να εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ή προβλήματα.

