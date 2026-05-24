24.05.2026 19:18

Euroleague: Με… συνταγή ημιτελικού η 12αδα του Ολυμπιακού στον τελικό με Ρεάλ – Γεμίζει το T-Center (photos)

Τους 12 παίκτες που θα στηριχθεί ο Ολυμπιακός προκειμένου να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία του ανακοίνωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών ανακοίνωσε τους «εκλεκτούς» για τον αποψινό τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), χωρίς να επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα δεν προέβη σε καμία αλλαγή σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. 

Εκτός έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως έγινε και δύο 24ωρα πριν.

Οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζώκα που θα διεκδικήσουν στο Telekom Center Athens το βαρύτιμο τρόπαιο είναι οι: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουν.

Από την πλευρά της η Ρεάλ που… ξέμεινε από ψηλούς (Ταβάρες, Λεν, Γκαρούμπα), δεν είχε και πολλές επιλογές για την 12αδα, με τον Σκαριόλο να ανακοινώνει τους εξής παίκτες: Λάιλς,  Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ, Προσίντα.

Στο ΟΑΚΑ οι οπαδοί των δύο ομάδων

Οι περίπου 1.000 οπαδοί της Ρεάλ έφτασαν με λεωφορεία στο ΟΑΚΑ τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Την ίδια ώρα, οι περίπου 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στις κερκίδες του T-Center, φτάνουν σταδιακά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Δείτε εικόνες:

