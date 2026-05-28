ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε πλαίσιο παράτασης της εκεχειρίας για 60 ημέρες – Αναμένεται έγκριση από Τραμπ και Χαμενεΐ

Διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε πλαίσιο συμφωνίας που θα παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών για 60 ημέρες και θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη εγκριθεί ούτε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ούτε από την ηγεσία του Ιράν, ενώ από την Τεχεράνη μεταδίδονται αντικρουόμενες πληροφορίες.

Συμφωνία σε πλαίσιο, αλλά χωρίς τελική έγκριση

Η συμφωνία, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους που μίλησαν στο BBC, δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή από την ηγεσία του Ιράν.

Ωστόσο, από την Τεχεράνη υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές, με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim να επικαλείται πηγή κοντά στις συνομιλίες, η οποία ανέφερε ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε επιβεβαιωθεί.

Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας

Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει η μία πλευρά την άλλη ότι παραβίασε την εύθραυστη εκεχειρία τις τελευταίες ημέρες.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το IRGC, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην περιοχή την Πέμπτη, μετά από νέες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την Τετάρτη, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στοιχεία αυτού που περιέγραψαν ως ανεπίσημο σχέδιο μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των δύο χωρών.

Το ανεπίσημο σχέδιο και η διάψευση του Λευκού Οίκου

Η ιρανική αναφορά περιλάμβανε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την «περιοχή κοντά στο Ιράν» και την αποκατάσταση της μη στρατιωτικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με το Ιράν και το Ομάν να έχουν τον έλεγχο της διαχείρισης και της δρομολόγησης των πλοίων.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το φερόμενο σχέδιο μνημονίου κατανόησης «πλήρη κατασκευή».

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ το κλείσιμό τους έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων.

Οι προηγούμενες συνομιλίες και η απειλή του «option B»

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η αρχική εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στις 8 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα.

Συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική συμφωνία.

Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, και πιο πρόσφατα την Τετάρτη, ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το «option B», δηλαδή η επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, παραμένει στο τραπέζι.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν μία ώρα πριν διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά τελικά συγκρατήθηκε έπειτα από αίτημα συμμάχων των ΗΠΑ.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες προχωρούν, αλλά επέμεινε ότι η ιρανική πρόταση «δεν είναι ακόμη εκεί» και ότι απομένει δουλειά.

Τα δύσκολα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος

Παραμένει ασαφές τι συνέβη μέσα στις επόμενες 24 ώρες, καθώς και πότε —ή ακόμη και εάν— ο Τραμπ θα δώσει την τελική του έγκριση στη συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας.

Μια τέτοια εξέλιξη, πάντως, θα επέτρεπε στις αμερικανικές και ιρανικές ομάδες να συζητήσουν τα πολύ πιο σύνθετα και τεχνικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο, ιδίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εναπομείναν απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να το παραλάβουν ή, από κοινού με το Ιράν, να το αραιώσουν επί τόπου ή σε τρίτη τοποθεσία.

Το ρεπορτάζ του Axios και οι όροι για τα Στενά του Ορμούζ

Το Axios, που μετέδωσε πρώτο την Πέμπτη την είδηση για την προσωρινή συμφωνία, ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για την πρόταση, αλλά δεν την ενέκρινε αμέσως και θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να την εξετάσει.

Η επιβεβαίωση από αμερικανικές πηγές των ανώνυμων πληροφοριών του Axios σχετικά με τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι σπάνια και υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές μπορεί να βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία από οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στη διάρκεια της εκεχειρίας, η οποία διαρκεί περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Σύμφωνα με αναφορές, η συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει την «απεριόριστη» διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είχε 30 ημέρες για να απομακρύνει νάρκες από το στενό πέρασμα της ναυσιπλοΐας.

Οι ΗΠΑ θα ήραν επίσης τον αποκλεισμό τους και θα εξέδιδαν εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, ώστε να επιτραπεί στο Ιράν να επαναλάβει τις πωλήσεις πετρελαίου.

Ο Μπέσεντ αποφεύγει να επιβεβαιώσει συμφωνία

Κατά την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

«Είναι πάντα λάθος να προτρέχει κανείς του προέδρου», είπε, προσθέτοντας ότι «όλα θα είναι απόφαση του προέδρου».

Ερωτηθείς αν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει «ανοικοδόμηση» για το Ιράν, απάντησε: «Πρέπει πρώτα να φτάσουμε στη συμφωνία πριν περάσουμε στην άλλη πλευρά».

