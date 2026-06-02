Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στα Χανιά, καθώς ένα άνδρας που πήγε για μπάνιο στην παραλία της Παχειάς Άμμου, εντόπισε μία οβίδα, λίγα μέτρα από την αμμουδιά.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε και απέκλεισε τον χώρο για λόγους ασφαλείας, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο και αφού διαπίστωσαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό υλικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι πυροτεχνουργοί του στρατού που θα απενεργοποιήσουν και εξετάσουν την οβίδα.

Σύμφωνα με το flashnews, είτε πρόκειται για υπολείμματα σύγχρονων αντιαεροπορικών βολών όπως πρόσφατα σε παραλίες του Αγίου Νικολάου, είτε για υπολείμματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά της Μάχης της Κρήτης, τα ευρήματα πυρομαχικών σε παραλιακές περιοχές του νησιού δεν είναι κάτι το σπάνιο.

Διαβάστε επίσης:

Εργατικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρός εργάτης που έπεσε από ύψος 5 μέτρων

Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγόρων

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Στο νοσοκομείο για 5η μέρα – «Πλήρως σταθερή η κατάστασή του» λέει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης