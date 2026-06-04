Αδύνατη η ύπαρξη ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ χωρίς τον Τσίπρα

Η κατάσταση παρακμής που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δεν αποτελεί έκπληξη για όποιον έχει έστω και την ελάχιστη αίσθηση αυτού που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της Αριστεράς.

Ομοίως δεν αποτελεί έκπληξη η αντοχή που επιδεικνύουν – έστω οριακά – η Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25, αν και οι επιδόσεις του τελευταίου ποικίλλουν από έρευνα σε έρευνα, κάποιες εκ των οποίων το δείχνουν εκτός Βουλής.

Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που δικαιολογούν την τραγωδία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς;

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι κανενός από τα δύο κόμματα η ύπαρξη δεν είναι δυνατή ερήμην του Τσίπρα, αφού και τα δύο, ανεξαρτήτως των μετέπειτα διαφωνιών, είναι ταυτισμένα με την κυβερνητική περίοδο του πρώην πρωθυπουργού.

Άλλωστε η Νέα Αριστερά προέρχεται από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκαν τα στελέχη της ακόμη και στη συντριβή του 2023.

Καμιά σχέση δηλαδή με τη ρήξη και την αποχώρηση των Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Αριστερού Ρεύματος μετά την ανάληψη του τρίτου μνημονίου το 2015.

Στην πραγματικότητα ο Τσίπρας από το 2008, οπότε ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, καθόρισε πλήρως την τύχη του χώρου τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

● Θετικά με την εκτίναξη του κόμματος μεταξύ 2010 και 2012, με τη σταθερή πορεία προς την εξουσία το 2012 – 2014, με τη λεηλασία του ΠΑΣΟΚ, με τις δύο εκλογικές νίκες του 2015 και με τη διατήρηση του κόμματος στη διακυβέρνηση το 2015 – 2019.

● Αλλά και αρνητικά με το μπάχαλο του πρώτου εξαμήνου του 2015, τη διαχείριση της εξουσίας με την επιλογή κάμποσων εξαιρετικά προβληματικών προσώπων, την ήττα του 2019, την καταβαράθρωση του 2023, την επιβολή του Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε τη διάσπαση, αλλά και τον βίαιο τρόπο της εκδίωξής του.

Κοινώς δεν υπήρξε καμιά μεγάλη επιλογή και καμιά σημαντική στιγμή του χώρου αυτού χωρίς τη σφραγίδα του Τσίπρα – είτε εν γνώσει του είτε ερήμην του.

Η δε Νέα Αριστερά χρησιμοποιήθηκε ως ένα πολιτικό… πάρκινγκ από ένα πλήθος στελεχών, τα οποία στάθμευσαν εκεί μέχρι να έρθει η ώρα για την επιστροφή τους υπό τη σκέπη του αρχηγού – αν βεβαίως υποτεθεί ότι θα τους δεχτεί όλους πίσω.

Στο επίπεδο των οπαδών αυτό είναι ακόμη πιο έντονο, αν σκεφτούμε ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά το δημοσκοπικό κοντέρ σχεδόν… μηδένισε από τη στιγμή που ο Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα.

Απλώς δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά…

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