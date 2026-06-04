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04.06.2026 20:03

Άλσος Βεΐκου: Ταυτοποιήθηκε ο μελισσοκόμος που ευθύνεται για τη φωτιά – Βίντεο ενώ απομακρύνεται από το σημείο

04.06.2026 20:03
melissokomos video fotia – new

Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο μελισσοκόμος που φέρεται να ευθύνεται για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) στο Άλσος Βεΐκου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στην ΕΡΤ φαίνεται ο άνδρας ο οποίος φέρεται να είναι υπεύθυνος για την πυρκαγιά να απομακρύνεται από τα μελίσσια λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς.



Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες στην ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμα ένα ή δύο άτομα, ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες. Γρήγορα η φωτιά από τα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα στις κυψέλες λόγω του αέρα, επεκτάθηκε προς την πλευρά της Φιλοθέης.

Ο 46χρονος σύμφωνα με την ΕΡΤ, απομακρύνθηκε από το σημείο την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Στο Άλσος Βεΐκου πήγε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το οποίο εντόπισε το σημείο μηδέν που ξέσπασε η φωτιά, δίπλα ακριβώς από τις κυψέλες και άρχισε να αναζητά τους μελισσοκόμους. Από τον αριθμό μητρώου των κυψελών ταυτοποίησαν τον ιδιοκτήτη που μένει στην ανατολική Αττική, τον αναζήτησαν αλλά δεν απαντούσε στο τηλέφωνο του.

Drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε την στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς

Drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε την στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά και μετέφερε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι, σημαίνοντας συναγερμό στο Μαρούσι καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια της περιοχής.
Η φωτιά οριοθετήθηκε εντός μισής ώρας καθώς η επέμβαση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων από ξηρά και αέρα ήταν άμεση.

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