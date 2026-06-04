Φιλοθέη: Έσβησε η φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου (video)

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα σύνορα Φιλοθέης και Γαλατσίου, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά λίγα λεπτά μετά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, καθώς η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή φιλόθεη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2026

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές που βοήθησαν τις επίγειες δυνάμεις.

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