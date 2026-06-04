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04.06.2026 12:38

Φιλοθέη: Έσβησε η φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου (video)

04.06.2026 12:38
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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στα σύνορα Φιλοθέης και Γαλατσίου, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά λίγα λεπτά μετά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, καθώς η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε ξερά χόρτα.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές που βοήθησαν τις επίγειες δυνάμεις.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:27
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