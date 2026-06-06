Στα 715.660 ευρώ το ετήσιο μίσθωμα για το Ξενία Καρτερού – Υπογράφηκε η 40ετής σύμβαση αξιοποίησης

Ένα ακόμη βήμα στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία πραγματοποίησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), προχωρώντας στην υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για το Ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά τη μακροχρόνια εκμίσθωση έκτασης 81.785,72 τ.μ. στην περιοχή του Καρτερού, συμπεριλαμβανομένων του έμπροσθεν αιγιαλού και της παραλίας.

Μισθωτής αναδείχθηκε το επενδυτικό σχήμα «ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΡΤΕΡΟΣ – ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ & VILLAGE PLANNING MON I.K.E.», το οποίο υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΤΑΔ. Το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 715.660 ευρώ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 έτη.

Η συμφωνία προβλέπει την αποκατάσταση, αναβάθμιση και επαναλειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ακίνητα του δικτύου Ξενία στην Κρήτη.

Το Ξενία Καρτερού σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και λειτούργησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Από το 2011 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα αξιοποίησής του.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης ακινήτων με τουριστικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ταυτότητας των ακινήτων.

Η περιοχή του Καρτερού διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της εγγύτητάς της με το Ηράκλειο και τις βασικές τουριστικές και μεταφορικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, στοιχείο που ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η αξιοποίηση του Ξενία Καρτερού αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος της ΕΤΑΔ για την επανενεργοποίηση του δικτύου Ξενία. Από τις αρχές του 2026 έχουν προχωρήσει ή ολοκληρωθεί διαδικασίες για έξι ακίνητα του χαρτοφυλακίου, μεταξύ των οποίων τα Ξενία Βυτίνας, Κομοτηνής, Ουρανούπολης, Άνδρου και Μυτιλήνης.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει προαναγγείλει ότι εντός του έτους αναμένεται να ακολουθήσουν νέοι διαγωνισμοί αξιοποίησης για επιπλέον ακίνητα του δικτύου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάδειξης και εμπορικής αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

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