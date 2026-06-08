Επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ μετατρέπει τον Πρίνο σε κόμβο αποθήκευσης CO2

Στον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών και την επίτευξη των κλιματικών στόχων εστιάζει η EnEarth, θυγατρική της Energean, προβάλλοντας την πρόοδο του έργου Prinos CO2 στην Καβάλα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επενδύσεις που σχεδιάζονται σήμερα στην Ελλάδα, με συνολικό προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Το έργο φιλοδοξεί να μετατρέψει το εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου σε μόνιμη υποδομή αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργώντας έναν νέο πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η επένδυση έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 270 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ έχει λάβει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI), γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εγκατάσταση θα μπορεί σε πλήρη ανάπτυξη να αποθηκεύει έως 2,8 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 25%-30% των εκπομπών ενεργοβόρων βιομηχανικών κλάδων, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και τα διυλιστήρια.

Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας, οι υποδομές CCS θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση εκπομπών που δύσκολα μπορούν να εξαλειφθούν με άλλες τεχνολογίες. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η συνολική ποσότητα CO2 που θα μπορούσε να αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου αντιστοιχεί σε περιβαλλοντικό όφελος συγκρίσιμο με την απορρόφηση δισεκατομμυρίων δέντρων σε βάθος δεκαετίας.

Η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία δέσμευσης χωρητικότητας από ενδιαφερόμενες βιομηχανίες, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν την υποδομή για τη διαχείριση των εκπομπών τους.

Πέρα από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η EnEarth εκτιμά ότι η ανάπτυξη της αλυσίδας CCS μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία, δημιουργώντας έως και 30.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Το έργο του Πρίνου θεωρείται κομβικής σημασίας για την προσπάθεια της Ελλάδας να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και στην επίτευξη των στόχων για κλιματική ουδετερότητα τις επόμενες δεκαετίες.

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