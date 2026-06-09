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09.06.2026 00:33

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο: Παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά – Αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή

09.06.2026 00:33
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Στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της Χαμάς, με κατηγορίες ότι έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά».

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Action 24 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι ο συλληφθείς: «ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή», ενώ υπογράμμισε πως «τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

«Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο», είπε.

Σε ερώτηση αν ο 37χρονος είχε συνεργούς, ο υπουργούς απάντησε ότι «οι Αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα» και πρόσθεσε ότι «είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος».

«Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας»

Όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα, τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χωρά τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας.

Σε ερώτηση αν η Χαμάς δεν έβαζε την Ελλάδα παραδοσιακά στον χάρτη των τρομοκρατικών επιθέσεων, δήλωσε: «τη δεκαετία του 1980 την ώρα που ήταν κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και ενώ ερχόταν ο Αραφάτ στην Ελλαδαοι Παλαιστίνιοι έκαναν φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Αμερικανών κλπ., τα έκαναν στην Ελλάδα στο city of poros»

«Οι άνθρωποι θέλουν να χτυπήσουν, θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξάγουν την τρομοκρατία, θέλουν να εξάγουν το πρόβλημά τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πουν είμαστε εδώ και θα σας τινάξουμε στον αέρα γιατί θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Η τρομοκρατία ποτέ δεν έχει λογική, μη ψάχνουμε να βρούμε ότι υπάρχει κάποιο αίτιο λογικής πίσω από μία τρομοκρατική πράξη».

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 37χρονου

Σε ερώτηση για το πώς εντόπισαν τον 37χρονο: «Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη. Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες.

Για μία πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη, απάντησε «θα κάνω υποθέσεις οι οποίες θα είναι χωρίς κανένα περιεχόμενο».

«Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά»

Για το προφίλ του 37χρονου είπε ότι είναι: «ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά».

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