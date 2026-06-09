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09.06.2026 07:25

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης

09.06.2026 07:25
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Νέα συνεδρίαση σήμερα, Τρίτη (9/6), στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων -με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος- και των Δικηγορικών Συλλόγων.

Πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις του σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος

Για το δημόσιο, η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων, πως στη δήλωση δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια το τροχαίο υλικό που υπέστη ζημία προσθέτοντας πως κατά τον χρόνο του δυστυχήματος η κυριότητα του τροχαίου υλικού μπορεί να ανήκει είτε στο Ελληνικό δημόσιο είτε στην Eurofima, την Ευρωπαϊκή εταιρεία χρηματοδότησης τροχαίου υλικού.

Να σημειωθεί πως στην τελευταία συνεδρίαση η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το Ελληνικό δημόσιο ενημέρωσε το δικαστήριο πως επιφυλάσσεται να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα για την κυριότητα του τροχαίου υλικού στην επόμενη δικάσιμο.

Μετά τους συνηγόρους συγγενών θυμάτων – εκκρεμεί η ολοκλήρωση της τοποθέτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου – θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζουμε πως συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση.

Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα.

Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

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