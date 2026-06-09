Γιατί οι παντρεμένοι άνδρες ζουν περισσότερο και τι δείχνουν οι νέες έρευνες

Μπορεί ο γάμος να θεωρείται για πολλούς μια επιλογή ζωής που προσφέρει συντροφικότητα, ασφάλεια και σταθερότητα, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οφέλη του δεν κατανέμονται εξίσου ανάμεσα στα δύο φύλα. Αντίθετα, οι άνδρες φαίνεται να είναι οι μεγάλοι «κερδισμένοι» όταν το θέμα είναι η υγεία και το προσδόκιμο ζωής.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από σειρά διεθνών ερευνών που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, καθώς καταγράφουν ένα σταθερό μοτίβο: οι παντρεμένοι άνδρες ζουν περισσότερο από τους ανύπαντρους συνομηλίκους τους και μάλιστα η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Στις γυναίκες, αντίθετα, ο γάμος εξακολουθεί να έχει θετική επίδραση, αλλά σε σαφώς μικρότερο βαθμό.

Το εύρημα έχει πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις, ακόμη και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν έλειψαν οι πιο αιχμηρές απόψεις ότι οι άνδρες «κερδίζουν» χρόνια ζωής χάρη στις γυναίκες τους. Οι επιστήμονες, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη και δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες βγαίνουν χαμένες από έναν γάμο.

Άλλωστε, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, οι γυναίκες εξακολουθούν να ζουν περισσότερο από τους άνδρες σχεδόν παντού στον κόσμο. Οι λόγοι είναι πολλοί: υιοθετούν συχνότερα πιο υγιεινές συνήθειες, αποφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επικίνδυνες συμπεριφορές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και βιολογικοί παράγοντες.

Τα στοιχεία όμως γίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όταν μπαίνει στην εξίσωση ο γάμος.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό SSM – Population Health έδειξε ότι ένας άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ηλικία 65 ετών, μπορεί να προσθέσει σχεδόν δυόμισι χρόνια ζωής εάν είναι παντρεμένος σε σχέση με κάποιον που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Πρόκειται για μια διαφορά αρκετά μεγάλη ώστε το προσδόκιμο ζωής ενός παντρεμένου άνδρα να πλησιάζει εκείνο μιας γυναίκας που παρέμεινε ανύπαντρη.

Στις γυναίκες η εικόνα είναι διαφορετική. Ο γάμος εξακολουθεί να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά το όφελος είναι πιο περιορισμένο, καθώς προσθέτει κατά μέσο όρο περίπου 1,8 χρόνια σε σχέση με τις γυναίκες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

Τα ευρήματα δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα στη Δανία κατέληξε σε ακόμη πιο εντυπωσιακά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, ο γάμος συνδέεται με περίπου οκτώ επιπλέον χρόνια ζωής για τους άνδρες και πέντε για τις γυναίκες. Με άλλα λόγια, οι άνδρες φαίνεται να απολαμβάνουν ένα όφελος κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των γυναικών.

Σε ορισμένες ασιατικές χώρες τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά. Έρευνες έδειξαν ότι ο γάμος μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κυρίως στους άνδρες, ενώ για πολλές γυναίκες το όφελος είναι περιορισμένο ή ακόμη και ανύπαρκτο. Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στο γεγονός ότι στις πιο παραδοσιακές κοινωνίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας του σπιτιού, των παιδιών και της οικογένειας, ακόμη και όταν εργάζονται κανονικά.

Πού οφείλεται όμως αυτό το πλεονέκτημα των ανδρών;

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες λειτουργούν ως ο «αόρατος μηχανισμός υποστήριξης» μέσα στην οικογένεια. Είναι εκείνες που συνήθως ενθαρρύνουν τις προληπτικές εξετάσεις, φροντίζουν για τα ιατρικά ραντεβού, επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και συμβάλλουν στη διατήρηση ενός πιο ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για τους διαζευγμένους ή χήρους άνδρες. Όταν ο γάμος τελειώνει ή όταν χάνουν τη σύντροφό τους, το προσδόκιμο ζωής τους υποχωρεί αισθητά και πλησιάζει τα επίπεδα των ανδρών που δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Στις γυναίκες, αντίθετα, οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, τονίζουν ότι υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται: δεν είναι όλοι οι γάμοι ωφέλιμοι. Ένας γάμος γεμάτος εντάσεις, συγκρούσεις και ψυχολογική πίεση μπορεί να ακυρώσει ή ακόμη και να ανατρέψει τα θετικά αποτελέσματα που συνδέονται με την έγγαμη ζωή.

Γι’ αυτό και η σύγχρονη έρευνα μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από το αν κάποιος είναι παντρεμένος στο πώς είναι ο γάμος του. Η ποιότητα της σχέσης φαίνεται να επηρεάζει την υγεία πολύ περισσότερο από το ίδιο το οικογενειακό καθεστώς.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ίσως πιο απλό απ’ όσο ακούγεται. Ο γάμος μπορεί να προσθέσει χρόνια ζωής, ιδιαίτερα στους άνδρες. Όμως το πραγματικό «μυστικό» δεν βρίσκεται στο δαχτυλίδι, αλλά στη σχέση που κρύβεται πίσω από αυτό.

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