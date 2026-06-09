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09.06.2026 14:51

Οι εκλογές και το… ChatGPT

09.06.2026 14:51
gov_gr

Μέχρι και η… τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύτηκε για να προσδιοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών.

Τι εννοούμε; Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην ειδική επετειακή εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr.

Σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών».

Για να δούμε αν το ΑΙ θα πέσει μέσα ή αν η πρόβλεψή του είναι… hallucination.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
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