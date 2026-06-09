Ηγεσία σε περιόδους κρίσης στο επίκεντρο της ομιλίας του Θεόδωρου Σκαγιά στο ICPAC Summit

Τη σημασία της ψυχραιμίας, της στρατηγικής σκέψης και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων σε περιόδους αβεβαιότητας ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SKAG, Θεόδωρος Σκαγιάς, κατά τη συμμετοχή του στο 5th ICPAC Mediterranean Finance Summit, ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια της Μεσογείου στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της επιχειρηματικής στρατηγικής και της ηγεσίας.

Ο επικεφαλής της SKAG συμμετείχε στη διοργάνωση έχοντας τον ρόλο του συντονιστή του συνεδρίου, συμβάλλοντας στις εργασίες και στις συζητήσεις μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων της οικονομικής κοινότητας και επαγγελματιών από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποίησε κεντρική ομιλία με θέμα «Calm in Chaos: How Great Leaders Make High-Stakes Decisions in Difficult Times», εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών μεταβολών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκαγιάς ανέλυσε τον ρόλο που διαδραματίζουν η ψυχραιμία, η αυτογνωσία και η καθαρή στρατηγική κατεύθυνση στη διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους πίεσης και αναταράξεων.

Αντλώντας παραδείγματα από την επιχειρηματική του πορεία και από πραγματικές περιπτώσεις διοίκησης οργανισμών, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική ηγεσία δεν κρίνεται σε περιόδους ομαλότητας, αλλά στις στιγμές που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες προκλήσεις και να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.

Όπως σημείωσε, οι ηγέτες που καταφέρνουν να διατηρούν τη διαύγειά τους σε δύσκολες συνθήκες είναι εκείνοι που μπορούν να μετατρέψουν την αβεβαιότητα σε ευκαιρία, διασφαλίζοντας τη συνοχή των ομάδων τους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των οργανισμών τους.

Η παρουσία του Θεόδωρου Σκαγιά στο συνέδριο αποτέλεσε επίσης αφορμή για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικούς παράγοντες από διάφορες χώρες της Μεσογείου, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την ανθεκτικότητα των οργανισμών και τη βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού διαλόγου.

Η συμμετοχή της SKAG στο ICPAC Mediterranean Finance Summit εντάσσεται στη διαρκή παρουσία της εταιρείας σε πρωτοβουλίες που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία και τη σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στις διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον της ηγεσίας και των επιχειρήσεων.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι οικονομικές προκλήσεις μεταβάλλουν διαρκώς τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, το μήνυμα της ομιλίας επικεντρώθηκε στην ανάγκη οι ηγέτες να διατηρούν σταθερή πυξίδα, καθαρή κρίση και προσαρμοστικότητα, στοιχεία που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων υψηλής σημασίας.

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